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मेडिकल स्टूडेंट किडनैपिंग केस:हनीट्रैप में फंसाकर छात्र का अपहरण कराने वाली महिला डॉक्टर गिरफ्तार; घोषित था 25 हजार का इनाम

गोंडा2 घंटे पहले
गोंडा पुलिस की गिरफ्त में डॉक्टर प्रीती।
  • 18 जनवरी को गोंडा से अगवा हुआ था मेडिकल का छात्र
  • 22 जनवरी को STF ने ग्रेटर नोएडा से बरामद हुआ था छात्र

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 13 दिन पहले अगवा हुए मेडिकल छात्र गौरव हालदार प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रीती मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। प्रीती को पुलिस ने हरियाणा के झज्जर जिले से गिरफ्तार किया है। IG डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि प्रीती मेहरा ने गौरव को हनी ट्रैप में फंसाकर अपने सहयोगियों की मदद से उसका अपहरण करवाया था। परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी। STF ने 22 जनवरी को छात्र को ग्रेटर नोएडा से बरामद किया था। इस प्रकरण में पूर्व में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

18 जनवरी को गोंडा से अगवा हुआ था गौरव

दरअसल, बहराइच जिले में पयागपुर थाना क्षेत्र के सत्संगनगर कॉलोनी निवासी निखिल हालदार का बेटा गौरव हालदार गोंडा में कोतवाली नगर के हारीपुर स्थित एसपीसीएम पैरा मेडिकल कॉलेज में BAMS की पढ़ाई कर रहा था। 18 जनवरी की दोपहर तीन बजे तक वह कॉलेज में था। लेकिन उसके बाद वह अचानक लापता हो गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने पिता निखिल को फोन कर 70 लाख की फिरौती मांगी थी। कहा था कि 22 जनवरी तक यदि फिरौती की रकम नहीं मिली तो जान से मार दिया जाएगा।

लेकिन 22 जनवरी को STF व गोंडा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान ग्रेटर नोएडा में आगरा की तरफ चढ़ने वाले जीरो पॉइंट से अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक सिंह, नीतेश, मोहित सिंह को गिरफ्तार कर अपह्रत गौरव हालदार को सकुशल बरामद कर लिया था। वहीं दो अन्य अभियुक्त रोहित सिंह और सतीश कुमार चौरासिया को 23 जनवरी को संतकबीरनगर से गिरफ्तार किया गया था।

गौरव हालदार।
गौरव हालदार।

प्रीती ने मिलने के लिए बुलाया था

अब इस घटना में अपहृत गौरव हालदार से दोस्ती के झूठे जाल में फंसाने वाली आरोपी डॉक्टर प्रीति मेहरा वांछित चल रही थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। सर्विलांस व कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा वांछित डॉक्टर प्रीति मेहरा को उसके गांव ग्राम धौर, जनपद झज्जर, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि उसने पैसे कमाने के लालच में अपने दोस्त डॉक्टर अभिषेक व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर गौरव हालदार को दोस्ती के जाल में फंसाया और गोण्डा आकर उसे मिलने के लिए बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया था।

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