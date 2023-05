Hindi News

Strong Welcome To New Members Of Marwari Youth Forum 'Udaan', Resolved To 'Say No To Plastic'

गोरखपुर में फिल्मी सॉग्स पर खूब ​थिरकीं महिलाएं: मारवाड़ी युवा मंच 'उड़ान' की न्यू मेंबर्स का ग्रैंड वेलकम, 'Say no to plastic' का लिया संकल्प

ओह जुड्डो नाच्चे पहं दी...पुरा लंदन ठुमकदा, ओहो हो हो इश्क तेरा तड़पावे, तेनु काला चश्मा जचदा ऐ...जचदा ऐ गोरे मुखड़े ते...सरीखे डीजे पर हाई वोल्टेज साउंड में बजते फिल्मी सांग और सजी-धजी लूक में थिरकतीं लेडीज। बाहर खुशनुमा मौसम और अंदर डांस-गानाें की बरसात, हर तरफ सिर्फ मस्ती ही मस्ती।

शनिवार को यह नजारा दिखा गोरखपुर के पार्क रोड स्थित एक बैंकट हॉल में। मौका था मारवाड़ी युवा मंच 'उड़ान' की न्यू मेंबर वेलकम पार्टी का। मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं स्टाइलिश लूक, गले में पेंडेंट, हाथों में सजी मेहंदी, माथे पर रंग-बिरंगी कुमकुम में नजर आईं। महिलाओं ने अपने अंदाज में वेलकम पार्टी को जमकर सेलिब्रेट किया।

महिलाओं ने अपने अंदाज में वेलकम पार्टी को जमकर सेलिब्रेट किया।

गेम्स, हाउजी और और लजीज व्यंजनों का उठाया लुफ्त

कार्यक्रम की शुरुआत में मंच की ओर से न्यू मेंबर्स का वेलकम उन्हें जूट बैग देकर किया गया। साथ ही पुराने मेंबर्स को न्यू मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया। महिलाओं को जूट का बैग गिफ्ट करने के पीछे का मकसद था, सोशल कॉज। इसके जरिए महिलाओं ने प्लॉस्टिक का यूज नहीं करने का भी संकल्प भी लिया। इसके बाद शुरू हुई महिलाओं की मस्ती। जिसमें महिलाओं ने यहां गेम्स, हाउजी और और लजीज व्यंजनों का जमकर लुफ्त उठाया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मंच की ओर से न्यू मेंबर्स का स्वागत उन्हें जूट बैग देकर किया गया।

महिलाओं ने कहा- 'Say no to plastic'

मंच की सेक्रेटरी मोनिका जालान ने बताया, इस प्रोग्राम के जरिए सभी मेंबर्स एक-दूसरे से इंट्रोड्यूस तो हुए ही, साथ ही सभी को एक साथ मिलकर मस्ती करने का मौका भी मिला। प्रोग्राम में मंच की ओर से 'Say no to plastic' को लेकर सोशल कॉल को भी प्रमोट किया गया। क्योंकि, हम महिलाएं ही प्लॉस्टिक का सबसे अधिक यूज करती हैं।

ऐसे में अब हम लोगों की कोशिश है कि प्लॉस्टिक का बहिष्कार कर हैंडमेड चीजों के यूज पर ज्यादा फोकस करें। इससे एनवायरनमेंट भी बेहतर हो सकेगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रोग्राम में मंच की रूचि केडिया, अंजली लीलारिया, खुशबू मोदी, श्रुति अग्रवाल के अलावा मंच से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं।