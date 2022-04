Hindi News

Under Mission Shakti 3.0, SSP Gave Command Of Police Posts, Till Now Women Have Been CO In Gorakhpur

CM योगी के शहर में पहली बार महिला चौकी इंचार्ज: मिशन शक्ति-3.0 के तहत SSP ने दी पुलिस चौकियों की कमान, अभी तक गोरखपुर में सीओ रह चुकी हैं महिलाएं

SSP ने यह वर्तमान समय में चल रहे मिशन शक्ति अ​भियान 3.0 के तहत किया है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में पहली बार अब पुलिस चौकियों की कमान महिला दारोगाओं के हाथ में होगी। SSP डॉ विपिन तांडा ने सोमवार की शाम शाहपुर थाने में दरोगा के पद पर तैनात रहीं राजकुमारी शुक्ला को हड़हवा फाटक पुलिस चौकी का चौकी इंचार्ज बनाया है। वहीं कोतवाली थाने के महिला रिर्पोटिंग चौकी में तैनात दरोगा शिवानी पांडेय को एम्स का चौकी प्रभारी बनाया है।

SSP ने यह वर्तमान समय में चल रहे मिशन शक्ति अ​भियान 3.0 के तहत किया है। इसके अलावा एसएसपी ने हड़हवा फाटक चौकी इंचार्ज रहे विज्ञानकर सिंह को कोतवाली के नगर निगम का चौकी इंचार्ज,एम्स के चौकी इंचार्ज रहे अभय नारायन सिंह को शाहपुर के झरना टोला का चौकी इचांर्ज बनाया है। वहीं दरोगा जयनाथ को झंगहा थाने पर भेजा गया है।

रविवार को राजघाट थाने में छात्राओं को पुलिस का कामकाज दिखाया गया

अभी तक गोरखपुर में रही हैं महिला CO व IPS

गोरखपुर में अभी तक महिला पुलिसकर्मी या तो CO के पद पर रही हैं या फिर IPS के पद पर रही हैं। वहीं महिला थाने व महिला पुलिस चौकियों पर भी म​हिला पुलिसकर्मी तैनात रही हैं। कुछ म​हिलाएं थानों में महिला दरोगा के तौर पर तैनात रही हैं। वहीं, मिशन शक्ति के दूसरे चरण में सीएम योगी के निर्देश पर महिला सिपाहियों को थाने के कार्यालयों की ड्यूटी से निकालकर बीट अधिकारी बनाया गया था और फील्ड में भेजा गया था। लेकिन कभी भी पुलिस चौकियों की कमान महिला पुलिसकर्मियों को नहीं मिली थी।

रविवार को 55 छात्राओं को दिखाया था थाने का कामकाज

रविवार को SSP ने 55 छात्राओं को राजघाट थाने बुलाकर उन्हें थाने का कामकाज दिखाया गया था। बताया गया था कि पुलिस कैसे काम करती है। वहीं, उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई थी। इसी क्रम में SSP ने सोमवार को दो महिला दरोगाओं को चौकी की कमान दी है। इसके पीछे महिला सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण की भावना है।

एसएसपी डॉ विपिन तांडा ने सोमवार को पांच चौकी इंचार्जों का तबादला किया

ये तैनात हैं महिला अधिकारी

वर्तमान में एसपी क्राइम के पद पर गोरखपुर में PPS इंदु प्रभा सिंह तैनात हैं। इससे पहले SP GRP के पद पर IPS गीतांजलि रह चुकी हैं। वहीं CO अर्चना मिश्रा वर्तमान में GRP में हैं। इसके अलावा गोरखपुर में CO आभा सिंह, CO अर्चना मिश्रा, IPS चारू निगम भी CO के पद पर रही हैं। इसके अलावा भी कई महिला अधिकारी यहां रही हैं। वहीं, महिला थाने में अर्चना सिंह समेत तमाम महिलाएं इंस्पेक्टर रही हैं। राजकुमारी शुक्ला कैंट थाने में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात रह चुकी हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वर्ष 2000 में शहर के एक थाने पर महिला थानेदार तैनात थीं।

महिला सुरक्षा दल की पुलिसकर्मियों ने किशोरी को परिजनों को सौंपा

ADG को सलामी देने में भी महिला पुलिसकमिर्यों को किया आगे

SSP ने इसी क्रम में सोमवार को पुलिस लाइंस पहुंचे ADG जोन को सलामी देने के लिए भी महिला पुलिसकर्मियों को आगे किया। ADG अखिल कुमार को महिला पुलिसकर्मियों ने पूरे विधि विधान से सलामी दी। वहीं दूसरी ओर SSP ने महिला सुरक्षा दल का भी गठन किया है। जो स्कूटी से शहर की सड़कों पर घूम रही हैं। सोमवार की रात महिला सुरक्षा दल की सिपाही ज्योति व जानकी ने कुशीनगर से नाराज होकर आई नाबालिग किशोरी को रोडवेज बस स्टैंड से बरामद किया और उसके घरवालों को सौंप दिया।