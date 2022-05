जौनपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल:3 CO के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, CO लाइन को दिया गया गौराबादशाहपुर थाने का प्रभार

Hindi News

Major Reshuffle In Police Department In Jaunpur, : 3 Changes In The Scope Of CO, The Charge Of Gourabadshahpur Police Station Given To CO Line

जौनपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 3 CO के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, CO लाइन को दिया गया गौराबादशाहपुर थाने का प्रभार

जौनपुर एक घंटा पहले



जौनपुर जनपद की कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने गौराबादशाहपुर में हुई घटना के कारण थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। वहीं जलालपुर थाने के इंस्पेक्टर विजय शंकर सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

3 क्षेत्राधिकारी का बदला कार्यक्षेत्र

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने तीन क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। CO मड़ियाहूं संत प्रसाद उपाध्याय को सीओ केराकत का प्रभार दिया गया है। CO केराकत शुभम तोदी को बदलापुर का प्रभार दिया गया है। वहीं CO बदलापुर अशोक कुमार सिंह को CO मड़ियाहूं बनाया गया है। उपाधीक्षक गौरव कुमार शर्मा को अगले आदेश तक थाना प्रभारी गौराबादशाहपुर बनाया गया है।

जलालपुर थाना प्रभारी को भेजा पुलिस लाइन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने जलालपुर निरीक्षक विजय शंकर सिंह को जलालपुर थाने से पुलिस लाइन संबद्ध कर दिया है। दरअसल, जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान छात्र की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जब इसकी सूचना जलालपुर इंस्पेक्टर को दी गई तो उन्होंने जवाब में कहा था कि वो इतने खाली नहीं है। प्रधानाचार्य द्वारा इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की गई थी। जितेंद्र बहादुर सिंह को जलालपुर का थाना अध्यक्ष बनाया गया है।

अवधनाथ यादव हुए निलंबित

थाना गौराबादशाहपुर अंतर्गत धर्मपुर में पहलवान की हत्या के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए गौराबादशापुर के थानाध्यक्ष अवधनाथ यादव को निलंबित कर दिया है। पहलवान की हत्या के बाद क्षेत्र में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पुलिस ने उपलब्धियों को खदेड़ा था।