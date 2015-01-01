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नाबालिग के साथ ज्यादती:12 वर्षीय नाबलिग बच्चे के साथ जबरन कुकर्म का प्रयास, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

ललितपुरएक घंटा पहले
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यूपी के ललितपुर जिले में एक नाबालिग युवक के साथ कुकर्म का प्रयास किया गया। किसी तरह वह बचकर घर पहुंचा जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया।
  • जिले के थाना जाखलौन में सामने आया मामला
  • पीड़ित के परिवार ने थाने में दी तहरीर

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अमरूद खिलाने के बहाने बाग में ले जाकर एक 12 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ गांव के ही युवक द्वारा ज्यादती करने की कोशिश की। असफल होने पर उसका मुंह दबा दिया। जब नाबालिग बेहोश हो गया तो आरोपी युवक बालक को घास फूस से ढंक कर भाग गया। जब बालक को होश आया तो वह गम्भीर हालत में घर पहुंचा। जिसके बाद बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस के मुताबिक आरोपित युवक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, थाना जाखलौन के निवासी 12 वर्षीय बालक शुक्रवार की सुबह 11 ,12 बजे के बीच में गांव में खेल रहा था, तभी गांव का ही निवासी एक युवक उसे अपने खेत पर स्थित बाग में अमरूद खिलाने के बहाने लिवा ले गया। जहां युवक ने नाबालिग को बुरी नियत से नीचे पटक दिया व उसके साथ ज्यादती करने लगा।

विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग का गला दबाया

जब नाबालिग ने उसका विरोध किया तो आरोपित युवक ने उसकी मारपीट करते हुए उसका मुंह दबा दिया। जिसके चलते वह बेहोश हो गया है। जब नाबालिग को एक दो घण्टे बाद होश आया तो उसने देखा कि उसके ऊपर पत्ते पड़े थे। किसी प्रकार वह गम्भीर हालत में घर पहुंचा और उसकी जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी।

थानाध्यक्ष जाखलौन जय प्रकाश चौबे ने बताया कि पीड़ित बालक व अपने चाचा के साथ शिकायत लेकर आए थे। जिसमें उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की कोई बात नहीं बताई। मारपीट करने की बात बताई गई थी। चाचा द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी युवक पर धारा 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया व आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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