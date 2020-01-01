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UP के चित्रकूट में अजब-गजब:डॉगी जूली ने एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म; पशु प्रेमी ने 2 हजार लोगों को कराया भोज; घोड़े नाचे DJ भी बजा

चित्रकूटएक घंटा पहले
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चित्रकूट में डॉगी के बच्चे पैदा होने पर जश्न मनाते लोग। - Dainik Bhaskar
चित्रकूट में डॉगी के बच्चे पैदा होने पर जश्न मनाते लोग।
  • लक्ष्मण पहाड़ी रोड तिराहा स्थित खोही गांव का मामला
  • सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर किया आयोजन

किसी शख्स के यहां यदि बच्चा जन्म ले तो खुशियों का इजहार करना स्वाभाविक है। लेकिन जब कोई बेजुबान (जानवर) बच्चे को जन्म दे और बधाई गीत गाए जाएं, DJ की धुन पर लोग थिरकें, घोड़ा नाच का आयोजन किया तो यह घटना किसी खबर से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में देखने को मिला। यहां परिक्रमा मार्ग स्थित खोही गांव में पालतू डॉगी जूली ने 5 बच्चों को जन्म दिया तो पालक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भोज का आयोजन कराया। जिसमें दो हजार लोग शामिल हुए।

बरही संस्कार में घोड़े नाचे।
बरही संस्कार में घोड़े नाचे।

क्यों है कुत्तों से ज्यादा लगाव?
11वीं में पढ़ने वाले छात्र बलराम यादव ने बताया है कि हमारे गांव में कुत्तों के प्रति काफी स्नेह और सम्मान है। किंदवंती है कि एक बार हमारे गांव में अन्न का अकाल पड़ गया, तो कुत्तों ने ही श्रीकामद नाथ से प्रार्थना की, जिससे अन्न का संकट समाप्त हुआ। इसी को दृष्टिगत रख कर धर्म नगरी चित्रकूट के ग्राम खोही में एक ऐसा आयोजन हुआ है।

लोगों ने खिंची सेल्फी।
लोगों ने खिंची सेल्फी।

बकायदा कार्ड भी छपवाए गए

कार्यक्रम के पूरा इंतजाम मुस्तफा खां, उमेश पटेल, आर के कुरील (नेता) थे। आयोजन के लिए बाकायदा निमंत्रण कार्ड भी छपवाए गए थे। डॉगी जूली के मालिक मुस्तफा खां की भावना के अनुरूप बरही पर पड़ोसी गांव संग्रामपुर से दौरी-पीड़ा लेकर लोग गांव खोही आए और साथ में बीन-बाजा, बैंड, घोड़ा भी लाए। खोही गांव के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था की। सभी ने मिलकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया।

भोज के लिए छपा निमंत्रण कार्ड।
भोज के लिए छपा निमंत्रण कार्ड।

लॉकडाउन में भी सामने आई थी बेजुबानों के प्रति की तस्वीरें
कोरोना काल के दौरान जब सरकार लॉकडाउन लगाया तो यहां श्रीकामद नाथ परिक्रमा छेत्र में बेजुबानों के लिए आसपास के लोगों ने खाने का इंतजामा किया था। इस काम में स्वयं सेवी संस्थाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। बंदरों, गायों, कुत्तों आदि की भूख मिटाने के लिए निरंतर खाने की व्यवस्था की जा रही थी। एक बार फिर यहां बेजुबानों के प्रति इंसानी प्रेम सामने आया है।

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