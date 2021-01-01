पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ललितपुर में हिस्ट्रीशीटर का बेरहमी से कत्ल:सिर कुचलकर अधेड़ की हत्या; शव के पास पड़ी थी शराब की बोतल व खाली तीन गिलास

ललितपुर26 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कोमल सिंह उर्फ कंचू।- फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
कोमल सिंह उर्फ कंचू।- फाइल फोटो
  • कोतवाली सदर के चौबेयाना मोहल्ला का मामला
  • मृतक पर दर्ज थे लूट, हत्या व चोरी के कई मामले

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में रविवार रात एक हिस्ट्रीशीटर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह उसका शव घर में खून से लथपथ मिला। उसका चेहरा कुचल दिया गया था। मौके पर शराब की बोतल व तीन गिलास बरामद हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है।

घर में अकेला रहता था

कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला चौबेयाना निवासी कोमल सिंह उर्फ कंचू राजा (52 साल) इलाके का हिस्ट्रीशीटर बदमाश था। वह घर में अकेला रहता था। सोमवार सुबह उसके घर का दरवाजा खुले पड़ा था। अनहोनी की आशंका पर आसपास के लोगों ने झांककर देखा तो दरवाजे के निकट कोमल का शव रक्तरंजित अवस्था में पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। शव के पास में ही शराब के दो क्वार्टर बोतल, तीन खाली गिलास पड़े मिले।

रात 9 बजे देखा गया था बदमाश

मोहल्लावासियों ने इसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सीओ व कोतवाल मौके पर पहुंचे। मृतक के छोटे भाई टिल्लू ने बताया कि रात को 9 बजे तक उसका भाई मोहल्ले में देखा गया था। वह अकेला ही घर में रहता था। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक कोमल सिंह हिस्ट्रीशीटर बदमाश था। हत्या की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं शहर कोतवाल संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक के ऊपर हत्या, लूट, चोरी सहित कई मामले दर्ज थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदेश का पहला पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर पढ़ा गया; बजट में पहली बार कब क्या-क्या हुआ, यहां पढ़िए - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser