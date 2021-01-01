पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आखिरकार मिल गई बेटी:कानपुर में दिव्यांग मां की अगवा नाबालिग बेटी बरामद, आरोपी गिरफ्तार, बोला- हमने मंदिर में कर ली है शादी

कानपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ठाकुर। साथ में दिव्यांग मां व उसकी बेटी। - Dainik Bhaskar
कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ठाकुर। साथ में दिव्यांग मां व उसकी बेटी।
  • सात दिसंबर को लापता हुई थी बेटी, एक माह तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की
  • रिश्वत के बदले पुलिस ने अपनी गाड़ी में 12 हजार रुपए का डीजल भरवाया था
  • डीआईजी से शिकायत के बाद दो पुलिसकर्मी किए गए थे सस्पेंड

रिश्वत के बदले गाड़ी में डीजल भरवाने के आरोपों से घिरी कानपुर की चकेरी पुलिस ने आखिरकार दिव्यांग महिला की 16 साल की बेटी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन किशोरी का दावा है कि वह बालिग है और उसने आरोपी युवक से प्रेम विवाह कर लिया है। बता दें कि दिव्यांग महिला की बेटी सात दिसंबर को लापता हुई थी। इसके बाद मां ने रिश्ते में भतीजे के खिलाफ बेटी को अगवा कर ले जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस एक माह तक मां को टरकाती, दुत्कारती रही। मामला मीडिया में आने के बाद दो पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया था।

दोनों ने किया प्रेम विवाह

आरोपी ठाकुर ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि उसने लड़की से प्रेम विवाह कर लिया है। मंदिर में शादी की है। इसमें लड़की की भी रजामंदी थी। एक महीने से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। उसने यह भी बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। 7 दिसंबर को जब दिव्यांग की बेटी शौच करने के लिए घर से निकली तो मैं पहले से ही घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की साथ में मेरे घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर में शादी भी कर ली।

भाई बहन के रिश्ते को किया कलंकित

उधर, दिव्यांग महिला गुड़िया ने पुलिस वालों से गुहार लगाते हुए कहा है कि ठाकुर उसकी बेटी का चचेरा भाई लगता है और वह पहले से शादीशुदा है। उसने रिश्तों को कलंकित किया है उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दिव्यांग महिला गुड़िया ने बेटी की बरामदगी के बाद डीआईजी कानपुर व पुलिस वालों का शुक्रिया भी अदा किया है।

लापता बेटी की तलाश में लगी थी 4 टीम
क्षेत्राधिकारी कलक्टरगंज गीतांजलि ने बताया कि बुधवार देर रात दिव्यांग महिला गुड़िया की लापता बेटी को उससे मिलवाया गया है। लापता बेटी की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमों को लगाया गया था। सर्विलांस टीम व मुखबिर की मदद से बुधवार देर शाम नौबस्ता बंबा के पास से बागों में छिपकर रह रहे लापता दिव्यांग महिला की बेटी को सकुशल बरामद कर लिया गया। साथ ही आरोपी ठाकुर को मौके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ विधिक कठोर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिव्यांग महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच में दोषी पाए गए उप निरीक्षक राजपाल सिंह व उप निरीक्षक अरुण कुमार सस्पेंड किए जा चुके हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें10 लाख सालाना की नौकरी छोड़ पॉलीथीन को रीसाइकिल कर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए, आज 98 लाख रुपए है टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser