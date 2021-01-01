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कानपुर में 5 शातिर गिरफ्तार:ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को तीन करोड़ का लगाया चूना, ऑर्डर बुक कराने के बाद रिफंड कराकर कमाते थे रुपए

कानपुरएक घंटा पहले
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दिल्ली से आए कंपनी के अधिवक्ता जितेंद्र सोनी ने थाने में केस दर्ज कराया था। - Dainik Bhaskar
दिल्ली से आए कंपनी के अधिवक्ता जितेंद्र सोनी ने थाने में केस दर्ज कराया था।
  • गोविंद नगर थाना पुलिस व स्वॉट टीम ने ठगों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मल्टीनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन के साथ तीन करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। थाना गोविंद नगर पुलिस ने 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों ने जब अपना जुर्म कबूला और बताया कि वे किस तरह से कंपनी को चूना लगा रहे थे? तो पुलिसकर्मी व कंपनी के कर्मचारी हैरान रह गए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

ऐसे करते थे ठगी

इस गिरोह के भंडाफोड़ के लिए गोविंद नगर पुलिस व स्वाट टीम की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। रविवार रात गोविंद नगर फैक्ट्री एरिया के पास से उदय कुमार, अमित पटेल, प्रदीप सिंह, जितेंद्र सिंह और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। उदय कुमार कंपनी का वेंडर है। सभी ने अमेजॉन कंपनी (Amazon) से ठगी करने की बात कबूलते हुए पुलिस को बताया कि वे कंपनी से ऑनलाइन मंगाए जाने वाले सामान में कमी निकालकर रिफंड कराते थे। सामानों को भी बदल देते थे। जैसे मोबाइल की जगह साबुन की बट्टी, पंखे की जगह पुराना पंखे को पैककर कंपनी को वापस कर देते थे। वहीं असली माल को बाजार में बेच देते थे।

क्या बोले थाना प्रभारी?

थाना प्रभारी गोविंद नगर ने बताया कि दिल्ली से आए कंपनी के अधिवक्ता जितेंद्र सोनी ने थाने में केस दर्ज कराया था। आरोपियों ने कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए को चूना लगाया है। बाजार में बेचने के बाद प्रॉफिट का 10 फीसदी कर्मचारियों को भी मिलता था।

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