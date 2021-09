Hindi News

Local

Uttar pradesh

Kanpur

In Kursauli, The Questions Asked By The Officials To The Children Suffering From Dengue, Gifts Given On The Right Answer, Principal Secretary Irrigation And Water Resources And DM Won The Hearts Of The Children... Kanpur

डेंगू की दहशत के बीच अधिकारी मिले बच्चों से: कुरसौली में डेंगू से सहमे बच्चों से अधिकारियों के पूछे सवाल, सही जवाब पर दिए उपहार, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन और डीएम ने जीता बच्चों का दिल...

कानपुर 21 मिनट पहले



कॉपी लिंक

प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन और नोडल अधिकारी कानपुर नगर अनिल गर्ग बच्चों को पेन देते हुए

सोमवार दोपहर जब प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन और नोडल अधिकारी कानपुर नगर अनिल गर्ग कुरसौली गांव डेंगू के मरीजों और गांव की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे तो वहां एक बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिला। अनिल गर्ग मृतकों के घर से विजिट कर के निकले ही थे की, रस्ते में उनको कुरसौली गांव का प्राथमिक पाठशाला दिख गया, वह उसका भी निरिक्षण करने पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बच्चे को अपना पेन गिफ्ट किया।

प्राथमिक पाठशाला का दृश्य...

दरअसल प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन और नोडल अधिकारी अनिल गर्ग गांव का जायजा पैदल घूम कर ले रहे थे, इसी दौरान उनकी नजर प्राथमिक पाठशाला पर पड़ी, तो उन्होंने उस तरफ का रुख कर लिया, वहां क्लास में अध्यापिका बच्चों को पोयम पढा रही थी, अचानक कक्षा में नोडल अधिकारी पहुचे और शांति से बच्चों के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने पढ़ाई जा रही पोयम के विषय में come and play का हिंदी मतलब अनुराग से पूछा तो कक्षा 4 की आकांक्षा और अनुराग ने जवाब देते हुए कहा come and play का मतलब आओ खेले, तब नोडल अधिकारी अनिल गर्ग ने अनुराग को अपना पाइलेट पेन उपहार में दिया। तथा आकांक्षा को जिलाधिकारी अलोक तिवारी से उनका पाइलेट पेन दिलवाया। क्लास में सभी बच्चों से उन्होंने कुछ न कुछ पूछा और सभी बच्चों को पेन भी दिलवाए। एडीएम आपूर्ति व बीएसए ने भी बच्चों को अपने पेन दिए।

बच्चों से पूछा खाना कैसा मिलता है...

नोडल अधिकारी ने बच्चों से पूछा कि आप को खाना क्या मिलता है ? इस पर बच्चों ने बताया कि खिचड़ी, डाल रोटी सब्जी आदि मिलता है। इस पर जिलाधिकारी ने पूछा कि खाना स्वादिष्ट रहता है कि नहीं तो बच्चे ने बताया कि खाना स्वादिष्ट मिलता है ।