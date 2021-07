तंत्र को और मजबूत करने पर विभाग ने दिया जोर:हर महीने 20 से 25 बिछड़े बच्चों को परिवार से मिलाती है रेलवे चाइल्ड हेल्प लाइन

Hindi News

Local

Uttar pradesh

Kanpur

Introduces 20 To 25 Separated Children To The Family In A Month Kanpur

तंत्र को और मजबूत करने पर विभाग ने दिया जोर: हर महीने 20 से 25 बिछड़े बच्चों को परिवार से मिलाती है रेलवे चाइल्ड हेल्प लाइन

कानपुर 13 घंटे पहले



कॉपी लिंक

ट्रेन से यात्रा के दौरान स्टेशन में छूट जाने वाले बच्चों को मिलवाने के लिए रेलवे की चाइल्ड हेल्प लाइन लगातार सक्रिय है। इस हेल्प लाइन के द्वारा हर माह करीबन 20 से 25 बिछड़ने वाले बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाले का काम किया जाता है। चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पिछले कई वर्षों से इस काम मे सक्रिय है। कानपुर सेंट्रल में समिति की तिमाही बैठक के आयोजन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक संतोष त्रिपाठी ने बताया कि अप्रैल से 15 जुलाई तक कई दर्जन बिछड़ने वाले बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया गया है। चाइल्ड हेल्प लाइन से जुड़े रिकार्डों को और बेहतर तरीके से रखने के निर्देश दिये गये। त्रिपाठी ने सभी विभागों को बेहतर समंवय स्थापित करते हुये कार्य करने की सलाद दी जिससे की खोये हुये बच्चों को उनके पारिवारजनों से मिलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

विज्ञापन से राजस्व बढ़ायेगा रेलवे

उत्तर मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग ने गैर किराया राजस्व से आय को बढ़ाने को लेकर बैठक की। विडियो-कोन्फ्रेंस के माध्यम से महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी ने विज्ञापन के जरिये आय बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में पावर-पॉइंट के जरिये गैर किराया राजस्व बढाये जाने की योजनाओं को परखा गया। इसके अन्तर्गत NINFRIS नीति के तहत Advertisement on Mirrors of Trains योजना को बढ़ावा दिया जाने की बात कहीं गयी। इसी तरह Out of Home (OOH) वाणिज्य विज्ञापन नीति के तहत एक से अधिक छोटे स्टेशनों का समूह बनाकर मंडलों द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाने की योजना बनाये जाने की बात कही गयी।