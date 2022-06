Hindi News

प्लास्टिक के खिलाफ जागरुकता अभियान शुरू: कानपुर यूनिवर्सिटी में नहीं होगा प्लास्टिक का प्रयोग, पानी भी हो रहा दूषित

जागरुकता कार्यक्रम की लैंप लाइटिंग कर की गई शुरुआत।

कानपुर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरुकता अभियान की शुरुआत कर दी है। बुधवार को नगर निगम और CSJM यूनिवर्सिटी द्वारा साझा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। जिसमें जीवन से प्लास्टिक को दूर करने और इसके अल्टरनेट को लेकर चर्चा की गई।

प्लास्टिक को बैन करना होगा

यूनिवर्सिटी कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा यूनिवर्सिटी कैंपस और सभी ऑफिसेस में प्लास्टिक से बनी चीजों को बैन करना होगा। इसके तहत रेस अभियान (RACE campaign) का उद्घाटन किया गया, जिसका विषय प्लास्टिक को न कहें (Say no to Plastic) रहा। कुलपति प्रो. पाठक ने कहा कि प्लास्टिक को ना कहने कि शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी, इसके लिए ऑफिस, कैंपस इत्यादि जगहों से प्लास्टिक से बनी चीजों को हटाना होगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज न करने को लेकर नुक्कड़ नाटक भी किया गया।

लोगों को दिलाई गई शपथ

यूनिवर्सिटी और नगर निगम के साथ मिलकर हैकाथॉन का भी आयोजन किया जाएगा। जहां छात्र और इनोवेटर्स प्लास्टिक के अन्य विकल्प पर अपने आइडिया साझा कर सकेंगे। जिनमें से सर्वश्रेष्ठ विचारों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। प्लास्टिक का सबसे अच्छा और किफायती विकल्प उपलब्ध कराने की जरुरत है। सभी को प्लास्टिक यूज न करने की शपथ भी दिलाई गई।

स्टार्च और सैल्यूलोज का उपयोग बेहतर

नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग हमारी आदत बन चुका है, इसलिए कानपुर से प्लास्टिक को हटाने के लिए हमें इस अपने दैनिक जीवन से हटाना होगा। प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने प्लास्टिक के स्थान पर स्टार्च और सैल्यूलोज का उपयोग करने की सलाह दी।

पानी तक हो रहा है दूषित

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह गौड़ ने कहा कि माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के उपयोग से पानी तक दूषित हो रहा है। थिंक टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया।