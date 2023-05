Hindi News

सीएसजेएमयू में 20 मई को लगेगा रोजगार मेले: विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को कानपुर में ही मिलेगा रोजगार

कानपुर 15 मिनट पहले



रोजगार मेले का जानकारी देते विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर (सीएसजेएमयू) एल्यूमनाई एसोसिएशन की ओर से 20 मई को विश्वविद्यालय में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाटक ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्व महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है और शहर में ही अच्छे पैकेज में नौकरियां दिलाना है।

बेटियों के लिए है सबसे अच्छा मौका

प्रो. पाठक ने कहा कि कई बार बेटियां अपने शहर के आस-पास ही रोजगार की तलाश करती है। वह किसी कारण बाहर जाने में असमर्थ होती है। इस रोजगार मेले में ऐसे ही छात्र-छात्राओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है जब कानपुर एवं कानपुर के आस-पास के जिलों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस रोजागार मेले की सफलता के बाद विश्वविद्यालय यहं की उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप छात्र-छात्राओं के लिए नए पाठ्यक्रमों अथवा नए नवाचार की शुरुआत की जाएगी। इस रोजगार मेले का आयोजन एल्यूमनाई एसोसिएशन एवं विश्वविद्यालय प्लेसमेन्ट सेल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जायेगा। जिसके आयोजन की जिम्मेदारी सीए अर्जित गुप्ता, डॉ. प्रभात द्विवेदी एवं डॉ. सिधांशु राय को सौंपी गई है।

पत्रकारों से वार्ता करते विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक।

विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय के छात्र भी होंगे शामिल

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के स्नातक, परास्नातक, टेक्निकल एवं नॉनटेक्निकल वर्तमान या पूर्व में उत्तीर्ण बीए बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, बीसीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए आदि उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में - Lohia Corp, Super House, Mayur Group, Rehman Group, Mohini Tea, Hotel Pandit, Apex Entreprises, Paliwal Diagnostics, R K Devi Super speciality Eye Hospital, Raj Ratan Group, Opticode Technologies, Just Dial, Amazon Digital Kendra, Yokohoma Tyres, Wealth Clinic, Flipkart-Sartech, Adobe-Teleperformance, Kayakalp Global, Innovious Health Care, East Man Auto, ed7media, Frontier Alloy Steels Limited, RPS It & Management, Siddtechlearn pvt ltd, Sanjivani Group of company, Akshya Fincon Private Limited, Bala Ji Enterprises, DIGITAL Hub समेत 53 कम्पनियां 1.3 लाख से 3.6 लाख तक के सालाना पैकेज पर टेक्निकल, नॉनटेक्निकल पद पर रखेंगे।

ऐसे करें आवेदन

रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय प्लेसमेन्ट सेल की वेबसाइट www.placement.csjmu.ac.in या दिये गये लिंक https://forms.gle/3VvxsWthppHtFvTs5 पर या सीधे रोजगार मेले छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर अपना ऑन-स्पॉट पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत छात्रों को अपने साथ अपना बायोडाटा (प्रति कम्पनी 1), आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं उनकी छायाप्रति लेकर सुबह 9:30 बजे उपस्थित होना होगा। वार्ता में प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी, कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार यादव, एल्यूमनाई एसोसिएशन के डॉ. उमेश पालीवाल, विजय पाण्डेय, संजीव पाठक, डॉ. प्रवीन कटियार, मीडिया प्रभारी डॉ. विशाल शर्मा, डॉ. प्रशान्त त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे।