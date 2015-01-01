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औरैया में युवक का मर्डर:बंद मकान में मिला खून से लथपथ युवक का शव, दो दिन से लापता था, पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया

औरैया13 मिनट पहले
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मृतक विनय।- फाइल फोटो
  • शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला
  • शादी समारोहों में वीडियोग्राफी का काम करता था मृतक

उत्तर प्रदेश के औरैया में गुरुवार रात एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। मृतक युवक शादी व समारोहों में वीडियोग्राफी का काम करता था। इस काम के लिए उसने किराए पर कमरा लिया था। युवक बुधवार से लापता था। उसका शव उसी किराए के मकान में मिला है। परिवार वालों के मुताबिक, मृतक का मकान मालिक से विवाद चल रहा था। पूर्व में दोनों के बीच मारपीट भी हुई है। पुलिस पड़ताल कर रही है।

किराए के मकान में चलाता था दुकान

सदर कोतवाली क्षेत्र के पड़ीन दरवाजा निवासी विनय ने नेशनल हाइवे स्थित श्रीराम पैलेस के निकट के एक मकान में किराए पर दुकान खोली थी। बुधवार को अपनी दुकान जाने की बात कहकर घर से निकला था। लेकिन जब देर रात तक नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। परिवार वालों ने उसका फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा। इस पर गुरुवार को परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने रात करीब 12 बजे किराए के मकान पर दबिश दी। यहां एक बंद कमरे में विनय का खून से लथपथ शव बरामद हुआ।

दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया

सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ यादव ने बताया कि कमरे में शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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