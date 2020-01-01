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सुरक्षा में सेंध:कानपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत का ताला तोड़कर फाइलें चोरी; CCTV में दिखा संदिग्ध, तलाश जारी

कानपुरएक घंटा पहले
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अभी कोर्ट की ओर से किसी तरह की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। - Dainik Bhaskar
अभी कोर्ट की ओर से किसी तरह की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है।
  • मंगलवार रात 1:45 बजे की वारदात, आज सुबह अदालतें खुली तो लोगों को भनक लगी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरों ने मंगलवार रात मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) कोर्ट रूम का ताला तोड़ दिया। एक दिन की छुट्टी के बाद आज बुधवार को जब अदालत खुली तो ताला टूटा देख भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आनन-फानन में फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कराई। अहम फाइलों के चोरी होने की बात सामने आई है। फिलहाल अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि CMM कोर्ट से कितनी फाइलें गायब हैं।

चोरों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे
कचहरी परिसर में अदालतों का काम खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा रहती है। मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर अवकाश के कारण बुधवार की सुबह अदालतें खुलीं और कामकाज शुरू हुआ था। इस बीच CMM कोर्ट रूम में कर्मचारी पहुंचे तो सन्न रह गए। यहां पर कोर्ट के ताले टूटे पड़े थे। चोरी की आशंका पर उन्होंने उच्च अफसरों को जानकारी दी। कुछ ही देर में कोर्ट से जुड़े अफसर-कर्मचारियों समेत वकीलों की भीड़ लग गई। पुलिस भी पहुंची और जांच के बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाया। एसपी पूर्वी, सीओ ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस कोर्ट परिसर में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कोर्ट से कुछ जरूरी कागजात या पत्रावली चोरी हुई है।

एक शख्स ने आरी से काटी अदालत की कुंडी

कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव कांत मिश्रा ने बताया कि CCTV में चोरी की वारदात की फुटेज मिली है। घटना मंगलवार देर रात लगभग 1:45 बजे की है। चोर ने आरी से कुंडी काटकर ताला हटाया और अंदर गया। वह करीब दो मिनट तक कोर्ट के अंदर रहा था। फिलहाल अभी पुलिस को यह नहीं बताया गया है कि कितनी फाइलें गायब हैं। CCTV में कैद हुए व्यक्ति की तलाश की जा रही है। अभी कोर्ट की ओर से किसी तरह की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है।

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