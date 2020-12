Hindi News

Arvind Kejriwal | Arvind Kejriwal Announcement Update; Aam Aadmi Party Will Contest Uttar Pradesh Panchayat Elections

विधानसभा चुनाव से पहले आप का विस्तार: UP में पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 65 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में पार्टी को उतारने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाना चाहती है। मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को UP में होने वाले पंचायत चुनाव में उतरने का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा, ‘यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं हैं। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती है तो UP में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। UP में अब तक गंदी राजनीति देखी है। ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए।’

इसके लिए दलित समाज से आने वाले मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जबकि डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला और विधायक सुरेंद्र कुमार को सह प्रभारी बनाया गया है। राजेंद्र पाल ने 65 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। बाकी के जिलों में भी प्रभारी जल्द नियुक्त होंगे।

‘दिल्ली की तरह UP के लोगों को भी सुविधाओं का हक’

केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता? जब संगम विहार में मोहल्ला क्लीनिक खुल सकता है तो लखनऊ के गोमतीनगर में क्यों नहीं खुल सकता। UP में मुफ्त पानी और बिजली, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? दिल्ली में UP में काफी लोग रहते हैं, हमारी अपील है कि उन्हें UP में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

‘उत्तर प्रदेश की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो गई है और अब आम आदमी पार्टी के साथ जनता खड़ी होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई है और दिल्ली में काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, पानी मिल रहा है। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक से इलाज मिल रहा है तो गोरखपुर, लखनऊ और UP के अन्य शहरों में क्यों नहीं हो सकता है।’

आप के UP प्रभारी पर 11 मामले दर्ज

आम आदमी पार्टी के UP प्रभारी संजय सिंह अगस्त से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वे लगातार कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कोरोना की जांच और इलाज में लापरवाही के मामले उठाकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। अब तक संजय सिंह पर 11 से अधिक केस भी दर्ज हो चुके हैं।