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UP में AIMIM की एंट्री से सपा में बेचैनी:पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई बोले- ओवैसी 5 सीटें जीतेंगे तो 25 हमें हरा देंगे

बाराबंकी10 मिनट पहले
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पूर्व मंत्री हाजी फरीद महफूज किदवई और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप। (बाएं से) - Dainik Bhaskar
पूर्व मंत्री हाजी फरीद महफूज किदवई और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप। (बाएं से)
  • पूर्व मंत्री ने बाराबंकी के कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा- फिर से अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की वापसी का सपना संजोए बैठी समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। क्योंकि उनके वोटों पर सबसे बड़ी सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लमीन (AIMIM) ने UP में एंट्री ली है। अब इसका डर समाजवादी पार्टी को भी सताने लगा है। पार्टी के बड़े नेता भी अब खुलेमन से स्वीकार करने लगे हैं कि ओवैसी सत्ता की राह में रोड़ा अटका सकते हैं।

सोमवार को बाराबंकी में पूर्व मंत्री हाजी फरीद महफूज किदवई ने कहा कि वह (ओवैसी) 5 सीटें जीतते हैं तो 25 सीटों पर हमारा नुकसान कर सकते हैं। महाराष्ट्र-बिहार में भी यही किया है। जिससे यह साबित हो गया है कि यह भाजपा के मददगार हैं।

मुझे मिला टिकट तो जीत कर दिखाऊंगा
हालांकि पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगर ओवैसी UP आए तो यहां मटियामेट हो जाएंगे। पूर्व मंत्री की अपनी विधानसभा कुर्सी में दावेदारों की बाढ़ आने के सवाल पर कहा कि अच्छी सीट पर ज्यादा दावेदार होते हैं और वह 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब उनके भीतर विधायक बनने की वह लालसा नहीं है, जितना युवाओं के अंदर है। लेकिन अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो दावेदारी उनकी भी है और सीट जीत कर देंगे।

पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी
पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने आज आए बजट पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों और नौजवानों के साथ छलावा किया है। 2022 में जब समाजवादियों की सरकार बनेगी, तब किसानों और नौजवानों का हित होगा। युवाओं की बढ़ती भागीदारी से यह निश्चित हो गया है कि 2022 में समाजवादी सरकार आ रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। एक साल के अंदर चुनाव भी होना है और परिणाम भी आने हैं। चुनाव की तैयारी तो अलग बात है लेकिन अखिलेश यादव ने निर्देश दे दिया है कि पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहे और देर हो सकती है लेकिन अन्ततः जीत किसानों की होगी।

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