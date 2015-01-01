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फोटोज में अयोध्या का दीपोत्सव:भगवान राम के लिए सजी अयोध्या, सरयू के 24 घाट 6 लाख दीयों से जगमगाएंगे

अयोध्या11 मिनट पहले
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अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीये सजा रहीं छात्राएं।

आज अयोध्या की गली-गली अपने आराध्य भगवान राम के स्वागत के लिए सजी है। यहां दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। दीपावली से पहले सड़कों से दीवारों तक हर जगह चमक बिखेर रही है। पहली बार रामलला का मंदिर 11 हजार दीपों से जगमगाएगा। उधर, सरयू के 24 घाटों को छह लाख दीयों से सजाया गया है। ये घाट शाम को इन्हीं से रोशन होंगे। फोटो में देखिए अयोध्या का दीपोत्सव...

दीपोत्सव में शामिल होने CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंच चुके हैं।

CM योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की।
CM योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की।
गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला का आशीर्वाद लिया।
गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला का आशीर्वाद लिया।
अयोध्या की सड़कों पर कलाकार नगाड़े की थाप पर झूम रहे हैं।
अयोध्या की सड़कों पर कलाकार नगाड़े की थाप पर झूम रहे हैं।
सरयू के घाटों पर दीयों से कलाकृतियां बनाई गई हैं।
सरयू के घाटों पर दीयों से कलाकृतियां बनाई गई हैं।
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