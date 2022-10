Hindi News

Connection With Pakistan From Supplier Caught In Azamgarh, Investigation Intensified

सरकारी गन हाउस से दहशतगर्दों को हो रही कारतूस सप्लाई: ​​​​​​​आजमगढ़ में पकड़े गए सप्लायर के निकले पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन मिले

लखनऊ



देश का कोई प्रदेश हो, हर जगह अवैध हथियार आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कारतूस नहीं। दिल्ली के बाद आजमगढ़ में गिरफ्तार अवैध शस्त्र और कारतूस विक्रेताओं से साफ हो गया है कि सरकारी गन हाउस के मालिकों की मिलीभगत से यह लोग दहशतगर्दों को मुंह मांगे दाम पर भारी मात्रा में कारतूस मुहैया करा रहे हैं। ATS आजमगढ़ में गिरफ्तार दो युवकों के पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन मिलने के बाद इनके आतंकी और स्लीपर माड्यूल से जुड़े होने के भी साक्ष्य जुटा रही है।

गन हाउस मालिक की मदद से हो रहा खेल

आजमगढ़ के बिलारियागंज फलानगर निवासी अफताब आलम और गौसपुर निवासी मैनुद्दीन शेख अवैध शस्त्रों और कारतूस को गन हाउस मालिकों की मदद से दहशतगर्दों को सप्लाई करते थे। 26 अक्टूबर को एटीएस की सूचना पर इंस्पेक्टर कमलेश कुमार पासवान ने एटीएस टीम के साथ गौसपुर बाजार पहुंचकर मैनुद्दीन शेख को हिरासत में लिया।

इसके बाद एटीएस उसको लखनऊ मुख्यालय ले गई। जहां पूछताछ में उसने बताया कि वह काफी दिनों से आजमगढ़ में गन हाउसों के गठजोड़ से अवैध असलहे और कारतूस की तस्करी करता था।

ये तस्वीर आफताब आलम की है। एटीएस ने उसे 26 अक्टूबर को पकड़ा था। वह अपने साथी के साथ मिलकर गन हाउस मालिकों की मदद से दहशतगर्दों को अवैध कारतूस सप्लाई किया करता था।

गन मालिक की मदद से कर रहा था पूर्वांचल में सप्लाई

पुलिस जांच में सामने आया है कि मैनुद्दीन, आफताब आलम और काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ के संचालक सैयद काजी अरशद की मदद से पूर्वाचंल में अवैध कारतूस और असलहां की सप्लाई करता था।

नेपाल बार्डर तक करते थे सप्लाई, पाकिस्तान और दुबई तक तार

एटीएस की पूछताछ में मैनुद्दीन ने बताया कि वह लोग कारतूस और असलहा सप्लाई के लिए कई बार नेपाल गए थे। एटीएस की जांच में सामने आया है कि इन लोगों के संपर्क दुबई और पाकिस्तान तक है। यह वहां किन लोगों से और किस मकसद से बात करते थे, इसका टीम पता कर रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक उन्हें आशंका है कि यह लोग अवैध असलहा नक्सलियों और आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। इसको लेकर भी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है।

ये तस्वीर मैनुद्दीन शेख की है। एटीएस ने उसे गौसपुर बाजार से 26 अक्टूबर को पकड़ा था। वह आफताब आलम के साथ कारतूस सप्लाई का काम किया करता था।

कई गन हाउस के मिले विजिटिंग कार्ड, जांच शुरू

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मैनुद्दीन के घर से भारी मात्रा में अवैध असलहां और कारतूस बनाने के सामान के साथ कई गन हाउस के विजिटिंग कार्ड भी मिले। जिसमें राजेश गन हाउस ( कचहरी चौराहा) जलकल बिल्डिंग गोल घर गोरखपुर, स्टर्न आर्म्स कारपोरेशन जलकल बिल्डिंग गोरखपुर, साकेत गन हाउस अकबरपुर, अम्बेडकर नगर आदि के थे।

एक पिस्टल पर लिखा मिला ONLY FOR ARMY SUPPLY

पुलिस टीम को इनके पास से भारी मात्रा में अवैध कारतूस और असलहा बरामद हुआ। इसमें एक 9 एमएम पिस्टल पर अंग्रेजी में ONLY FOR ARMY SUPPLY 9MM लिखा था। वहीं कुछ पर MADE IN SPEAN और AUTO PISTOL आदि लिखा था। एटीएस टीम इन पिस्टल के नंबर के आधार पर पता कर रही है की यह कंपनी मेड है या लूट की है। या अवैध शस्त्र पर इनको गोदा गया है।

घर में चलाता था कारखाना

मैनुद्दीन ने बताया कि आजमगढ़ देवारा क्षेत्र के कुढही ढाला के पास इब्राहिमपुर गांव में खेत में अपने जमीन पर असलहा बनाने के लिए फैक्ट्री लगाया था। बाढ आने के खेत डूब गया। जिसके कारण सारा समान हटाकर अपने घर ले आया और वहां से फैक्ट्री का संचालन करने लगा।

मैनुद्दीन के घर से भारी मात्रा में अवैध असलहां और कारतूस बनाने के सामान के साथ कई गन हाउस के विजिटिंग कार्ड भी मिले।

यू-ट्यूब पर देखकर बना लिया था पेन गन

हथियार बनाने का काम मुबारकपुर बंहौर निवासी बच्चे लाल करता था। वह अवैध असलहा बनाने में माहिर है। सिर्फ एक बार कोई गन देख ले उसको बना देता है। उसने यू-ट्यूब पर देखकर पेन गन बनाना सीखा था। जिसके बाद पिस्टल के साथ पेन गन भी बनाने लगा था। उसने यह भी बताया कि यू-ट्यूब पर सर्च करके छोटे से छोटा असलहा बनाने का प्रयास चल रहा था। जिसको प्रतिबंधित क्षेत्र में वीआईपी और वीवीआईपी के पास आसानी से लेकर पहुंचा जा सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए इन्हें तैयार किया जा रहा था।

ये तस्वीर पेन गन की है। हथियार बनाने का काम मुबारकपुर बंहौर निवासी बच्चे लाल करता था। उसने यू-ट्यूब देखकर गन बनाना सीखा था।

दो बार जेल जा चुका है आफताब

आजमगढ़ बिलारियागंज का अफताब आलम ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि वह पहले भी अवैध शस्त्रों के निर्माण और खरीद-फरोख्त में दो बार जेल जा चुका है। वह अवैध शस्त्र और कारतूसों को मैनुद्दीन शेख से खरीदता है। वहीं 9 एमएम और अन्य कारतूस मैनुद्दीन के माध्यम से काजी गन हाउस के मालिक अरशद से खरीदता था।

ये सामान हुए बरामद

एक पिस्टल .9 एमएम, एक पिस्टल .22 एमएम, एक डीबीबीएल गन, एक एसबीबीएल गन, 8 एयरगन, दो तमंचा 12 बोर, एक तमंचा .32 बोर, दो अर्द्धनिर्मित पेन गन, एक पिस्टल अर्द्धनिर्मित मय मैग्जीन, चार अर्द्धनिर्मित कारबाइन बैरल, दो अर्द्धनिर्मित रिवाल्वर, दो अर्द्धनिर्मित तमंचा, तीन मैगजीन 9 एमएम, एक मैगजीन .22 एमएम, एक पिस्टल मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस 9 एमएम, 51 जिंदा कारतूस 12 बोर, 323 फायरशुद कारतूस 12 बोर, एक फायरशुदा कारतूस .315 बोर, 6 ब्लैक जिंदा कारतूस .22 बोर, तीन फायरशुदा कारतूस .32 बोर, 51 लोहे की डिब्बी में एयरगन के छर्रे, 54 कागज की डिब्बी में एयर के छर्रे, दो टेलीस्कोप फॉर रायफल, तीन बंदूक के बट, 13 बंदूक की बड़ी नाल, सात बंदूक की छोटी नाल, साठ बंदूक में प्रयोग होने वाली स्प्रिंग, चार गन रियरविथ साइड एलाइनमेंट, एक हिटिंग गैस लाइटर, एक डीबीबीएल गन का मैकेनिज्म, एक रिवाल्वर रिवाल्विंग रिंग, एक पिस्टल स्लाइडर मय मुठिया, दो चाप, एक हेडलैंप, एक ड्रील मशीन, एक गन लाइसेंस (मैनुद्दीन के मृत पिता के नाम), दो बैंक चेक बुक, एक डेबिट कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड व अलग-अलग गन हाउस के विजिटिंग कार्ड।

14 अगस्त को दिल्ली में पकड़े गए थे जौनपुर के तीन कारतूस के सौदागर

दिल्ली में 14 अगस्त को अवैध कारतूस के साथ छह लोगों की गिरफ्तारी किया था। जिसमें तीन लोग यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे। जिन्होंने कबूल किया था कि वे गन हाउस के मालिकों की मदद से कारतूसों की सप्लाई अपराधियों से लेकर आतंकियों तक को करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 हजार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन्हें उत्तराखंड के रॉयल गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी से खरीदा था।

यह गिरोह दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में अवैध कारतूस की सप्लाई करता था। इससे पहले यूपी के टूंडला रेलवे स्टेशन में भी अवैध कारतूसों के साथ 22 अप्रैल को सात सौ कारतूस के साथ गन हाउस के मालिक प्रतीक सक्सेना और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में प्रतीक ने कबूल किया, "पिछले दस माह में करीब 2.5 लाख कारतूसों को डीलर-टू-डीलर डील के जरिए कुख्यात अपराधी और नक्सलियों तक को बेचा।"

इन लोगों के यूपी, हरियाणा और बिहार में नक्सलियों से लेकर अपराधियों तक कारतूस मुहैया कराने की बात कबूल की थी। जिसके बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, "यूपी पुलिस और जांच एजेंसियां दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं। यूपी अवैध कारतूस सप्लाई करने वालों से लेकर उनको खरीदने वालों तक के बारे में जानकारी जुटाएगी।"

ये तस्वीर दिल्ली में 14 अगस्त को अवैध कारतूस के साथ पकड़े गए 6 युवकों की है। उसमें से तीन जौनपुर के रहने वाले हैं।

कानपुर के गन हाउस से आतंकी और नक्सली संगठन को बेचे गए कारतूस

कानपुर के रजिस्टर्ड गन हाउस से अपराधियों को ही नहीं, आतंकवादियों और नक्सलियों को भी हथियार और कारतूस सप्लाई किए गए हैं। एनआईए की जून 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं की फ्लीट पर हुए नक्सली हमले की जांच में सामने आया था कि कानपुर की रामदास आर्मरी से गन और कारतूस सप्लाई हुए थे।

2017 में लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह को कानपुर से ही कारतूस मिले थे। उन्हें काकादेव निवासी राघवेंद्र सिंह ने अपने गन हाउस से दिया था। राघवेंद्र को यह कारतूस कानपुर के खन्ना और सेवा गन हाउस से मिले थे। इनका लेखा-जोखा किसी के पास नहीं था। इन्हें अवैध रूप से बेचा गया था।

साथ ही जांच में यह भी सामने आया था कि 25 रायफल के रिकॉर्ड गन हाउस में नहीं थे। उन्हें बिहार के खगड़िया में नक्सली गिरोह के राजकिशोर राय को बेचा गया था।

ये तस्वीर काकादेव निवासी राघवेंद्र सिंह की है। उसने 2017 में लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह को अपने गन हाउस से कारतूस दिए थे।

ट्रांजिट लाइसेंस के नाम पर होता है कारतूस और असलहों का खेल

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गन हाउस मालिक अपराधियों से सांठगांठ कर ट्रांजिट लाइसेंस पर कारतूस और असलहा का खेल करते हैं। कानपुर में फर्जी लाइसेंस और एनओसी पर ट्रांजिट लाइसेंस जारी कर दिए थे। इस पर भारी मात्रा में कारतूस और असलहा बिहार और छत्तीसगढ़ गए थे।

लखनऊ में 2013 में गन हाउस मालिक के गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हलचल

लखनऊ में अप्रैल 2013 में एटीएस ने अमीनाबाद में नेशनल गन हाउस चलाने वाले मोहम्मद खालिद को पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर कानपुर के मेस्टन रोड में रामदास आर्मरी के संचालक अमित पाल सिंह और हरियाणा के सिरसा से अनिल जैन की गिरफ्तारी की। दोनों गन हाउस की आड़ में अवैध कारतूस सप्लाई का खेल करते थे।

इसके बाद खन्ना आर्मरी के विजय खन्ना, स्वामी एके नियोगी एंड कंपनी के अमरजीत नियोगी, पूर्वांचल गन हाउस के जैनुल आबदीन और जय जवान आर्म्स डीलर के राजीव शुक्ला का नाम सामने आया। इन लोगों ने फर्जी लाइसेंस पर बिहार के 50 हजार इनामी राजकिशोर को असलहा बेचे थे। इसी दौरान 20 नवंबर 2019 को लखनऊ पापुलर गन हाउस से कानपुर के मेस्टन रोड में बालाजी गन हाउस भेजे गए 2 हजार कारतूस गायब हो गए थे।