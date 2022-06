Hindi News

FIR Against Filmmaker Ram Gopal Varma In Lucknow

NDA के राष्ट्रपति प्रत्याशी पर अभद्र ट्वीट: लखनऊ में फिल्म निर्माता पर रामगोपाल वर्मा पर FIR

लखनऊ 12 मिनट पहले



फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा के ट्वीट पर लखनऊ हजरतगंज में की गई थी शिकायत।

लखनऊ में एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी के नाम को लेकर अभद्र ट्वीट करने पर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजसेवी मनोज सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में शनिवार को ट्वीट के आधार पर तहरीर दी थी। रविवार को साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनका आरोप था कि ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने द्रौपदी नाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

धार्मिक और सामाजिक दोनों तौर पर ट्वीट की भाषा गलत- मनोज सिंह

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले मनोज सिंंह।

गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित अर्जुन इंक्लेव फेस दो कुर्सी रोड निवासी मनोज कुमार सिंह समाजसेवी है। उन्होंने पिछले दिनों पुराने लखनऊ में भगवा यात्रा की अगुवाई की थी। उनका कहना है कि 22 जून को रात 11:35 बजे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल @RGVzoomin से If DRAUPADI is the PRESIDENT who are the PANDAVAS? And more importently, who are the KAURAVAS? ट्वीट किया। जिससे साफ है कि उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के नाम को जोड़कर अभद्र टिप्पणी की। जिससे धार्मिक और सामाजिक दोनों तौर पर गलत है। इस समय राष्ट्रपति चुनाव होने को हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू हैं। ऐसे समय में जानबूझ कर इस तरह का ट्वीट करना ठीक नहीं है।

ट्वीट के आधार पर जांच शुरू

एडीसीपी मध्य राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि मनोज सिंह की तहरीर पर ट्वीट के आधार पर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

उनका आरोप है कि ट्वीट से एक महिला के साथ धर्म को निशाना बनाया गया है। ट्वीटर के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हुए कौरवों और पांडवों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। मनोज से ट्वीट से जुड़े साक्ष्य ले लिए गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।