Give Houses And Shops To Those Who Marry A Hindu Girl; The Cost Of Conversion Is 2 Lakhs

PFI का एजेंडा लव-जिहाद और धर्म परिवर्तन: हिंदू लड़की से शादी करने वालों को देते हैं घर-दुकान; धर्मांतरण की कीमत है 2 लाख

लखनऊ 44 मिनट पहले



पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का एजेंडा चला रहा था। धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए विदेश से फंडिंग मिल रही थी। ED की जांच में सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों को PFI के गजवा-ए-हिंद के मंसूबों का भी पता चला है।

सामने आया कि एजेंडा लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का चल रहा था। लड़कों को साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा था कि हिंदू लड़की से शादी करने वालों को घर-दुकान देंगे। धर्मांतरण कराने वाले को 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे।

पढ़िए PFI के अरेस्ट पदाधिकारियों के चौंकाने वाले खुलासे

केरल से ट्रेनिंग लेकर UP में तैयार कर रहे जिहादी

ATS सूत्रों के मुताबिक, UP के PFI के सदस्य केरल में दीनी तालीम लेने जाते थे। पूछताछ में सामने आया कि उन्हें हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहां वापस आने के बाद ये लोग गांव में पहुंचते थे। लोगों को धर्म के नाम पर जोड़कर जिहादी बना रहे थे।

इनके टारगेट पर सिर्फ मुस्लिम युवा ही नहीं, गरीब और पिछड़ी जाति के हिंदू लड़के भी हैं। जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ATS की टीम ने यूपी में गिरफ्तार 8 PFI के पदाधिकारियों से पूछताछ की। इसके अलावा टीम इनसे जुड़े दो दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है।

वॉट्सऐप ग्रुप पर भेज रहे धार्मिक कट्टरता का लिटरेचर

PFI संगठन से जुड़े लोग कई वॉट्सऐप ग्रुप बना रखे हैं। इससे युवाओं को धार्मिक कट्टरता का लिटरेचर भेज रहे हैं। उनके पास से मिले 7 पन्नों के नोट में सिर्फ यही कहा गया है कि कैसे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए।

2047 तक गजवा-ए-हिंद बनाने की साजिश

PFI के सदस्यों के पास से मिले गजवा-ए-हिंद से संबंधित लिटरेचर के 7 पन्नों में 'India 2047 Towards Rule of Islam in India, Internal document, Not for circulation' पर धार्मिक मान्यता से जुड़े फैक्ट लिखे हैं।

इसके साथ ही देश में अपनी संख्या बढ़ाने और 2047 तक मुस्लिम देश बनाने पर जोर दिया गया है।

लव जिहाद और ज्यादा बच्चे पैदाकर बढ़ाएं कौम की ताकत

PFI के सदस्य प्रदेश में लव-जिहाद, धर्मांतरण और घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके कौम की शक्ति बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए यह लोग अपनी हर मीटिंग में लगातार बात रखते हैं। वहीं इससे जुड़े एजेंडा पर सक्रिय सदस्यों को ट्रेनिंग देते हैं।

हिंदू लड़की से शादी करने वालों को घर-दुकान, धर्मांतरण पर पैसे

सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, PFI संगठन प्रदेश में तेजी से अपनी जड़े जमा रहा है। उसने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए इनामी योजनाएं चला रखी हैं। हिंदू लड़की से शादी करने वाले को घर और दुकान दी जा रही हैं। वहीं धर्मांतरण कराने वाले हर व्यक्ति के हिसाब से नकद पैसे दिए जा रहे हैं। इसके लिए देश के तमाम मुस्लिम संगठन और धार्मिक संस्थानों के साथ विदेश भी फंडिंग हो रही है।

CM योगी के लव जिहाद और गजवा-ए-हिंद के बयान को बनाया मुद्दा

ATS की मेरठ और वाराणसी यूनिट के पकड़े गए 6 PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी से साफ है कि इन लोगों के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई हिंदूवादी नेता थे। सूत्रों के मुताबिक, 13 फरवरी 2022 को सीएम योगी के गजवा-ए-हिंद पर बयान और उससे पहले लव-जिहाद को लेकर सख्ती को इस बार मुद्दा बनाया है।

योगी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था कि 'गजवा-ए-हिंद' का सपना देखने वाले 'तालिबानी सोच' के 'मजहबी उन्मादी' यह बात गांठ बांध लें....वो रहें या न रहें भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम!

काकोरी से बाराबंकी तक चला रहे ट्रेनिंग सेंटर

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, PFI के सदस्यों ने काकोरी से लेकर लखनऊ बॉर्डर पर स्थित बाराबंकी के कुर्सी गांव तक कई ट्रेनिंग सेंटर लगाए हैं। जहां पर लोगों को लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण करने के तौर तरीके सिखाए गए।

उमर गौतम कराता था धर्मांतरण

लखनऊ में पिछले दिनों गिरफ्तार उमर गौतम धर्मांतरण कराता था। वह SDFI का सक्रिय सदस्य होने के साथ हल-हरम एकेडमी का उपाध्यक्ष था। वह अहमद बेग नदवा में पढ़ता था। इसी तरह पिछले दिनों गिरफ्तार अहमद बेग नदवी संगठन के लिए टेरर फंड एकत्र करता था। वो भी नदवा में पढ़ा था। 2022 में बहराइच के कैसरगंज सीट से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

क्या है गजवा-ए- हिंद

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, गजवा-ए-हिंद कश्मीर में पाकिस्तान से चलने वाली आतंकी गतिविधियों की पंच लाइन है। जिसका मतलब किसी गैर इस्लामिक राष्ट्र या प्रदेश पर मुस्लिम समाज के लोग युद्ध कर उस पर कब्जा करते हैं तो इस प्रक्रिया को गजवा-ए-हिंद कहा जाता है।

कट्टरपंथी इसको धर्म से जोड़कर बताते हैं। जानकारों के मुताबिक, इनका जिक्र 'अल फितन' नाम की किताब में जिक्र है।

NRC को बनाया मुद्दा, 11 हुए थे गिरफ्तार

PFI संगठन ने 2019 में CAA और NRC को मुद्दा बनाकर अपनी ताकत दिखाई थी। लखनऊ में इस दौरान हुई हिंसा पुलिस ने नफीस, शकीलुर्रहमान, नदीम, वसीम, शावेज, अशफाक, शाबी खां, नासिर अरशद, मो. ताहिर और तुफैल को गिरफ्तार किया था।

