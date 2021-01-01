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लोकभवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास:लखनऊ में कन्नौज के एक युवक ने खुद को आग के हवाले किया; पुलिसकर्मियों ने बचाई जान, 30% झुलसा

लखनऊएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल में झुलसे शख्स को भर्ती करवाया गया है। पुलिस पड़ताल में जुटी है। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल में झुलसे शख्स को भर्ती करवाया गया है। पुलिस पड़ताल में जुटी है।
  • लेखपाल-प्रधान से प्रताड़ित होकर युवक ने उठाया आत्मघाती कदम
  • झुलसे युवक को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती

लखनऊ में लोकभवन के सामने खुदकुशी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। सोमवार को कन्नौज के रहने वाले एक शख्स ने लोकभवन के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया। यह देख पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई। कंबल से आग पर काबू पाते हुए युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित करीब 30 फीसदी झुलसा है।

कमर के नीचे का हिस्सा झुलसा, हालत स्थिर

कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के गोदरा के निवासी उमाशंकर पुत्र रामशरण सोमवार सुबह 10:30 बजे के करीब लोकभवन के पास पहुंचा। इसके बाद उसने खुद पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली। यह देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े और उस पर कंबल डाला। 36 साल के उमाशंकर को आनन-फानन में हजरतगंज स्थित सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। कमर के नीचे जलने की वजह से घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

लेखपाल और प्रधान से परेशान था युवक
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि उमाशंकर की जमीन पर अवैध कब्जा है जिसे हटाने के लिए उमाशंकर ने लेखपाल पुष्प कांत मिश्रा और प्रधान राज नारायण गुप्ता से शिकायत की थी। लेकिन आरोप है कि लेखपाल व प्रधान विपक्षी शिव कुमार को उसी का घर बनाने की मदद करते रहे। लेखपाल से प्रताड़ित और परेशान होकर आज सुबह वह रोडवेज बस से लखनऊ आया। फिर चारबाग से लोकभवन के सामने गेट नंबर 2 विधानसभा पर उतर कर खुद को आग लगा ली। उसका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है।

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