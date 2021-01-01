पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मुंबई में डायमंड शॉप लूटकांड:STF ने तीन बदमाशों को पकड़ा; UP में भी बड़ी वारदात का बना रहे थे प्लान, दो फरार

लखनऊ44 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा।
  • मुंबई पुलिस ने UP STF के साझा किया था इनपुट
  • मुख्य आरोपी पर दर्ज हैं हत्या के कई मामले

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने 20 दिन पहले मुंबई के एक डायमंड व ज्वेलरी शोरूम में हुई लूटकांड का बुधवार को खुलासा किया है। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी विनय समेत तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। STP चीफ अमिताभ यश ने बताया कि मुख्य आरोपी विनय सिंह गाजीपुर का रहने वाला है। वह मुंबई में किराए के मकान में रहकर बड़ी वारदात की अंजाम दे रहा था। तीनों आरोपी UP में भी बड़ी लूट करने के इरादे से साजिश रच रहे थे। दो आरोपी अभी भी फरार हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

CCTV में कैद हुई थी वारदात।
CCTV में कैद हुई थी वारदात।

CCTV से गिरफ्तारी में मिली मदद

UP STF के IG/ADG अमिताभ यश ने बताया कि 7 जनवरी को मुंबई में मीरा रोड स्थित एस कुमार गोल्ड एंड डायमंड शॉप में लूटपाट हुई थी। यह पूरी घटना CCTV में कैद हुई थी। ​​​​​​वहां के DCP मीरा भायेंदर ने इनपुट दिया था कि लूट में वांछित तीन आरोपी उत्तर प्रदेश में है। यह तीनों आरोपी UP में लूट की घटनाओं को करने की साजिश कर रहे हैं। इसके बाद STF के DSP दीपक कुमार की टीम ने तीनों अभियुक्तों को चिनहट देवा रोड से सुबह गिरफ्तार कर लिया है।

40 लाख का माल बरामद

अमिताभ यश ने बताया कि मुख्य आरोपी विनय कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दे रहा था। वह UP में भी कई मामलों में वांछित है। इसके अलावा जौनपुर जिले का दिनेश निषाद और वाराणसी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से डायमंड शॉप में लूटे गए सोने चांदी के करीब 40 लाख का सामान, नकदी रुपए और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।

आरोपियों के कब्जे से बरामद सामान।
आरोपियों के कब्जे से बरामद सामान।

पिता की हत्या के बदले में 1991 में किया था जानलेवा हमला
STF की पूछताछ में विनय कुमार सिंह ने बताया कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने साल 1991 में पुताई राम को जान से मारने की नियत से गोली मारी थी। लेकिन वह बच गया था। 1993 में गांव के रहने वाले प्रेम प्रजापति को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 1994 में उदय राम को गाजीपुर कचहरी में गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1995 भरत राम को जान से मारने की नियत से गोली मारी थी। वर्ष 2001 में गाजीपुर के शाहपुर कस्बे में सहकारी बैंक कर्मी को गोली मारकर लूट पैसे लूटने की घटना का अंजाम दिया था। विनय कुमार ने बताया कि मेरा एक साथी मनोज दुबे पुलिस एनकाउंटर में 2001 में मारा गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser