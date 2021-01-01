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प्रियंका गांधी पर योगी के मंत्री का तंज:मोहसिन रजा बोले- गाड़ी का शीशा साफ करने बजाय अपना मुंह साफ करना चाहिए

अमेठी6 मिनट पहले
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मोहसिन रजा। - Dainik Bhaskar
मोहसिन रजा।
  • प्रियंका गांधी के काफिले की कई गाड़ियां दो बार हुए हादसे में क्षतिग्रस्त हुईं
  • प्रियंका गांधी आज रामपुर में किसान नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगी

उत्तर प्रदेश के रामपुर दौरे पर निकलीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले की कई गाड़ियां हापुड़ व अमरोहा गजरौला में दो बार हुए हादसे में क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अपने हाथों से एक गाड़ी का शीशा भी साफ किया। इस पर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बजाए शीशे के अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए।

हादसे के बाद शीशे पर जमा धूल को साफ करतीं प्रियंका गांधी।
हादसे के बाद शीशे पर जमा धूल को साफ करतीं प्रियंका गांधी।

कांग्रेस ने 60 वर्षों तक किसानों को किया कर्जदार

दरअसल, आज चौरी-चौरा विद्रोह के सेनानियों की याद अमेठी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए। इस मौके पर मोहसिन रजा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब से कमान संभाली है तब से उन्होंने लगातार किसानों की चिंता की है और जो बेहतर से बेहतर योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही और क्यों घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जा रही है? हमारी सारी संवेदना किसान भाइयों के साथ है, हमदर्दी है और हम उनके विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

मोहसिन रजा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि कांग्रेस ने किया क्या? 60 वर्षों तक उन्हें (किसान) को कर्जदार किया, उनका शोषण किया। उनकी जमीनों को अपने परिवार के लोगों से ही खरीदवा दिया। तो उनको जेल भेजने का काम, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम किसी ने किया है देश में तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अब क्यों ड्रामा कर रही है, उनके अब इस ड्रामे से कुछ होने वाला नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पहले था जंगलराज

उधर अमेठी में पिछले दस दिनों में दो बीजेपी पदाधिकारियों समेत चार लोगों की हत्या से कानून व्यवस्था चरमरा गई। इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने अमेठी पुलिस को क्लीन चिट दिया। कहा कि लॉ एंड आर्डर को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी तत्काल अपराधियों को पकड़ कर जेल भेज रहे हैं। हम तेजी से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें बहुत कम हो गई हैं। पहले जंगल राज था।

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