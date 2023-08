प्यार के चलते सभी विषय में फेल हुए थे राजीव:दोस्त से कहा था- सोनिया को मेरे बारे में बताओ; शादी में दो पत्रकारों को देखा तो भड़क गए थे

Hindi News

जनवरी 1965..कैंब्रिज कॉलेज में राजीव गांधी सोनिया से मिले। दोनों में दोस्ती हुई फिर प्यार हो गया। अब सवाल था कि इस रिश्ते के बारे में घर पर कैसे बताया जाए। सोनिया को भरोसा था कि मां तो मान जाएंगी लेकिन पापा नहीं मानेंगे। इधर राजीव को भरोसा था कि लाल बहादुर शास्त्री की नई-नई सरकार में मंत्री बनीं मां इंदिरा गांधी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी और सोनिया को अपना बहु बनाएंगी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी।

आज राजीव गांधी की जयंती है। 1944 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आज उनके जीवन के उस हिस्से की कहानी जानेंगे जो सबसे ज्यादा रोमांचकारी था। जब वह विदेश पढ़ाई के लिए गए और प्यार हो गया। शादी के लिए सब तो मान गए पर सोनिया के पिता नहीं माने। फिर क्या हुआ? आइए सबकुछ शुरू से जानते हैं...

दोस्त से कहा, सोनिया को मेरे बारे में तो बताओ

21 साल की उम्र में राजीव 1965 में पढ़ाई के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी गए। उसी साल कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में अंग्रेजी भाषा सीखने इटली से एंटोनिया अलबिना मायनों यानी सोनिया गांधी आई थीं। सोनिया के बिल्डर पिता चाहते थे कि तीनों बेटियां वह सब करें जो उनके लिए बेहतर हो। इसलिए बेटी को कैंब्रिज भेजा। यहां सोनिया और राजीव के कैंपस अलग थे। सोनिया उबली पत्तागोभी, आलू, ऑमलेट और ब्रेड के साथ टोमैटो सॉस खाकर ऊब चुकी थीं। इसलिए वह यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाती थीं।

सोनिया गांधी के बिल्डर पिता चाहते थे कि उनकी तीनों बेटियां वह सब कुछ करें जिसे करके वह अपना करियर बना सकती हैं।

एक दिन सोनिया अपनी सहेली के साथ बैठी थीं, तभी उनका दोस्त क्रिस्टियन वान स्टेगालिट्ज राजीव के साथ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। क्रिस्टियन ने सोनिया से कहा, आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। इसके बाद राजीव ने शर्माते हुए सोनिया से हाथ मिलाया। किसी ने कुछ बोला नहीं। राजीव और क्रिस्टियन एक अलग टेबल पर बैठकर लंच करने लगे। राजीव प्लेट से ज्यादा सोनिया को देखे जा रहे थे। तभी दोस्त ने पूछ लिया, "क्या वो तुम्हें पसंद है?" राजीव ने जवाब दिया- "हां, पहले मेरा परिचय तो करवा दो।"

सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी में जेवियर मोरो लिखते हैं, राजीव ने उसी दिन तय कर लिया था कि सोनिया को आगे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। उन्होंने उसी दोपहर तय किया कि सभी एली शहर घूमने जाएंगे। वहां बेनेडिक्टाइन मठ के अंदर एक सुंदर गिरजाघर था, सोनिया मना करना चाहती थीं लेकिन मना करने के लिए कोई वजह नहीं मिली। इसलिए हामी भर दी और साथ गईं।

राजीव का हाथ पकड़ना सोनिया भूल नहीं पाई

सोनिया और राजीव को पढ़ाई से जैसे ही फुर्सत मिलती, वह घूमने निकल जाते थे। यह इंडिया गेट पर उनकी आउटिंग की फोटो है।

घूमने गए तो दोनों में बहुत बातचीत नहीं हुई क्योंकि राजीव बेहद सधी हुई अंग्रेजी बोलते थे। सोनिया अभी लर्निंग पीरियड में थीं। राजीव ने वहां सोनिया का हाथ पकड़ लिया। सोनिया कमरे पर पहुंचीं तो पूरा दिन उनके दिमाग में घूम रहा था। वह राजीव की मुस्कान को भूल नहीं पा रही थीं। वह बार-बार खुद से ही सवाल करतीं कि क्या पहली ही नजर में इस तरह प्यार हो सकता है? फिर खुद ही जवाब देतीं, "नहीं-नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। किसी लड़की को ऐसे किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए।"

राजीव गांधी सोनिया को ला फ्लॉ डू मॉल के सबसे अच्छे नाइट क्लब में ले जाना चाहते थे। लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने अपने नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद पर सीमा लगा रखी थी। एक विदेश यात्रा पर 650 पौंड से अधिक विदेशी मुद्रा नहीं ले जा सकते थे। यह नियम राजीव पर भी लागू था। राजीव सोनिया को अपने दोस्त क्रिस्टियन के लाउंज में ले गए। दोनों काफी वक्त तक साथ बैठे रहे। डांस किया। रात के 11 बजे गए। सोनिया साइकिल से नहीं गई थी। बारिश भी हो रही थी। राजीव ने पैदल ही उन्हें कमरे तक छोड़ना तय किया।

दोनों साथ चले। यहीं राजीव ने दिल खोल दिया। प्रपोज कर दिया। सोनिया ने मुस्कराते हुए इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया।

अपने प्यार की जानकारी अपने मां को दी

राजीव ने 1965 में सोनिया को लेकर अपनी मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा, "आप मुझसे यहां मिलने वाली लड़कियों के बारे में हमेशा पूछा करती हैं कि मैं यहां किसी से मिला या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ही एक खास लड़की से मेरी मुलाकात हुई है, अभी उससे पूछा तो नहीं है पर यही वह लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहूंगा।" राजीव को जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा, यह जरूरी नहीं कि आप जीवन में जिस पहली लड़की से भेंट करें वही आपके लिए बेहतर हो।"

सोनिया गांधी राजीव को पसंद तो करने लगी थीं, लेकिन उन्हें भारत के नाम पर, यहां के रीति-रिवाज को लेकर डर लग रहा था।

मां के जवाब से राजीव चिंतित हो गए। लेकिन सोनिया से उनका प्यार कम नहीं हुआ। दोबारा पत्र लिखा। उधर से जवाब भी आया। मां ने कहा, मैं जल्द ही लंदन आऊंगी तब उस लड़की से मिलवाना। मां के आने की बात राजीव ने सोनिया को बताई तो वह डर गईं। उसी दौरान सोनिया को इटली के लुसियाना के तूरीन बिजनेस फेस्टिवल में दुभाषिए की नौकरी मिल गई। घर पर राजीव के बारे में बताना था लेकिन कैसे बताएं समझ नहीं आ रहा था। शीशे के आगे घंटों खड़े होकर प्रैक्टिस करतीं।

एक दिन हिम्मत दिखाते हुए सोनिया मम्मी-पापा के सामने खड़ी हुईं। राजीव से मुलाकात के बारे में सब बता दिया। आखिर में कहा, "मैं राजीव से प्यार करने लगी हूं।" मां ओला मायनो ने पूछा, "लड़के की उम्र क्या है?" सोनिया ने कहा, "21 साल।" ओला मायनों ने कहा, लड़का तो कम उम्र का है, ऊपर से दूसरे देश का है। इतना कहते हुए उन्होंने स्टीफेनो की तरफ देखा। उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा रिएक्ट किया जैसे सोनिया को कोई दौरा पड़ा हो और कुछ देर में ठीक हो जाएगी।

सोनिया के पिता नहीं चाहते थे कि वह राजीव से दोबारा मिले

सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी लिखने वाली जेवियर मोरो लिखती हैं, "स्टीफेनो नहीं चाहते थे कि सोनिया दोबारा कैंब्रिज जाएं। वह कहते सोनिया ने जरूरी अंग्रेजी सीख ली। दूसरी तरफ सोनिया कहतीं, एक साल और पढ़ लूंगी तो बेहतर होगा। मां ने सोनिया का साथ दिया। सोनिया फिर से कैंब्रिज पहुंच गईं।" नवंबर 1965 में राजीव सोनिया के साथ कैब्रिज कॉलेज से इंडियन एंबेसी के लिए निकले। यहां इंदिरा गांधी मौजूद थीं। सोनिया पूरे रास्ते राजीव से अजीब सवाल करती रहीं, कैसे मिलूंगी? क्या कहूंगी? मैं कुछ गलत बोल दी तो? उन्होंने डांट लगा दी, तो? राजीव लगातार समझाते रहे। आखिर में कहा, फालतू की बात मत करो, सब सही होगा।

गाड़ी से उतरकर सोनिया सीढ़ियां चढ़ने लगीं तो उनके पांव कांप रहे थे। राजीव का हाथ थामा और कहा कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। राजीव ने उन्हें समझाया। अंदर पहुंचे तो इंदिरा गांधी समझ गईं कि सोनिया सहमी हुई हैं। उन्होंने सोनिया को वक्त दिया। तभी उनकी नजर सोनिया के पैर पर गई जहां उनके ड्रेस की सिलाई उखड़ गई थी। यह सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हुआ था। इंदिरा गांधी ने खुद ही ड्रेस को पकड़ा और सुई-धागे से उसकी सिलाई की। इस घटना से सोनिया के मन में जो डर था वह लगभग खत्म हो गया।

प्यार के चक्कर में राजीव सभी विषयों में फेल हो गए

राजीव गांधी प्यार में इतने मशगूल हो गए कि सभी विषयों में फेल हो गए।

राजीव गांधी प्यार में इतने मशगूल हो गए कि ट्रिनिटी कॉलेज की पढ़ाई का ध्यान ही नहीं रहा। सभी विषयों में फेल हो गए। अब वह कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकते थे। राजीव ने कैंब्रिज कॉलेज छोड़ा और इंपीरियल कॉलेज में आ गए। यहां से वह इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की पढ़ाई करने लगे। सोनिया से बातचीत या प्यार यहां भी कम नहीं रहा। जुलाई 1966 में सोनिया कॉलेज पूरा करके इटली वापस लौट गईं। उनके पिता ने साफ कह दिया कि हम राजीव से तुम्हें शादी की इजाजत नहीं दे सकते। यह बात राजीव को पता चली तो वह इटली ही पहुंच गए। उस वक्त तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थीं।

राजीव ने सोनिया के पिता से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं

राजीव गांधी सोनिया के घर पहुंच गए। सभी डायनिंग टेबल पर बैठे थे तभी राजीव ने स्टीफेनो से कहा, "मैं आपको बताने आया हूं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं।" सोनिया दंग रह गईं। खाना खा रही मां के हाथ ठहर गए। पिता ने कहा, "मुझे तुम्हारे प्रस्ताव व ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित हूं। यह जानती नहीं कि इसे क्या चाहिए। मुझे लगता है कि यह भारत के जीवन की आदी नहीं हो पाएगी।"

राजीव ने स्टीफेन मायनों से कहा, आप सोनिया को कुछ दिन के लिए हमारे साथ भारत जाने दें। वह वहां चलकर खुद ही फैसला कर लेगी कि उसके लिए क्या सही होगा। सोनिया के पिता ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, सोनिया अभी 20 साल की है, जब 21 साल की हो जाएगी तब भेजा जाएगा। राजीव को यह बात सही लगी। 1967 में सोनिया गांधी 21 साल की हो गईं। साल के आखिर में वह भारत आईं और वक्त बिताया। उन्हें भारत पसंद आ गया।

स्वागत के लिए राजीव के साथ अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे

13 जनवरी 1968, सोनिया गांधी सुबह-सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरीं। राख और सड़े फलों की मिली-जुली गंध, कौओं की कांव-कांव से पहली बार सोनिया का सामना हुआ। थोड़ा आगे बढ़ीं तो स्वागत के लिए राजीव, संजय और अमिताभ बच्चन मौजूद थे। बच्चन परिवार लंबे समय से नेहरू परिवार के ही साथ रहा था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उस वक्त राज्यसभा सांसद हरिवंश राय बच्चन से कहा था कि आपका परिवार सोनिया की मेजबानी करे। इसलिए उनके बेटे अमिताभ बच्चन पहुंचे थे।

जब सोनिया गांधी भारत आईं तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त राज्यसभा सांसद हरिवंश राय बच्चन से कहा था कि आपका परिवार सोनिया की मेजबानी करे।

25 फरवरी 1968 को शादी की डेट फाइनल हुई। राजीव चाहते थे कि विदेशी लड़की से शादी का मामला राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनना चाहिए। इसलिए वह इस मामले पर लोगों के पूछने पर कुछ नहीं बोलते थे। तभी तूरीन के ला स्टाम्पा के एक पत्रकार ने खबर चला दी कि इस शादी के बाद मायनो परिवार तनाव से गुजर रहा। देखते ही देखते इटली की मीडिया सोनिया के घर के बाहर खड़ी हो गई। सोनिया के पिता स्टीफेन मायनो ने कहा, "मैंने अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए पूरा भविष्य लगा दिया। अब जहां शादी का सवाल है तो तो बेहतर होगा कि शादी के बाद बात करें या फिर उसके बाद भी न करें।" उन्होंने शादी में नहीं आने की बात कह दी।

सोनिया ने पत्रकार को डांट दिया

इटली से शादी में शामिल होने सोनिया की मां, दोनों बहनें और मामा आए। शादी से पहले अशोका होटल के पियरे कार्डिन फैशन शो में सभी पहुंचे थे। सोनिया प्रिंटेड रेशमी साड़ी पहनकर राजीव और संजय के बीच बैठी थीं। सोनिया बाहर निकलने लगीं तभी एक पत्रकार ने राजीव को लेकर सवाल पूछ लिया। सोनिया ने अंग्रेजी में कहा, "I am going to marry with Rajiv Gandhi, instead of Prime Minister’s son." यानी मैं पीएम के बेटे से नहीं, राजीव नाम के युवक से शादी करने जा रही हूं।

...आखिरकार सोनिया और राजीव हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।

राजीव को जब पता चला कि उपस्थित करीब 200 मेहमानों के बीच 2 पत्रकार भी हैं तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया। कहा, जब तक उन दोनों को निकाला नहीं जाता मैं बाहर नहीं आऊंगा। इंदिरा ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वह पहले भड़के फिर शांत हुए। तभी उन्हें सोनिया गांधी अपने मामा मारियो के साथ आती दिखीं। उनका चेहरा चमक रहा था। राजीव उन्हें देखकर दंग रह गए। गुस्सा भूल गए।

एक दूसरे को जयमाल पहनाकर वे फूलों के बनाए मंडप में पहुंचे। सिविल विवाह के लिए रजिस्टर पर सिग्नेचर किया। एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सोनिया अपने भाव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन तभी मां को देखा तो रोने लगीं। मां ने गले लगा लिया। शादी में कोई पादरी नहीं था। राजीव ने ऋग्वेद के कुछ अंश पढ़े, वह था...

मंद-मंद चलती है पवन

मंद-मंद बहती है नदी

ईश्वर करे कि दिन और रात हमारे लिए प्रसन्नता का वरदान लाए,

धरती की धूल हमारे लिए प्रसन्नता का वरदान लाए

वृक्ष अपने फलों से हमें प्रसन्न रखें,

सूर्य अपनी किरणों से हमें प्रसन्नता का वरदान दें।

... और इस तरह से राजीव और सोनिया की शादी संपन्न हो गई।