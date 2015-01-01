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पार्टी के दौरान हादसा:लखनऊ में सपा एमएलसी के आवास पर देर रात चल रही थी बर्थडे पार्टी, गोली चलने से युवक की हुई मौत

लखनऊ16 मिनट पहले
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लखनऊ में शुक्रवार देर रात एमएलसी के आवास पर गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई।
  • सपा एमएलसी के भतीजे समेत चार हिरासत में पूछताछ की जा रही है
  • पार्टी के दौरान मामूली बात पर कहासुनी के दौरान चली गोली

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र के लाप्लास सरकारी आवास में शुक्रवार देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली में एक युवक की मौत हो गई। सपा एमएलसी के फ्लैट में बीती देर रात बर्थडे पार्टी के समय युवकों के बीच हुए बवाल के बाद पिस्टल छीनने में राकेश रावत नाम के युवक को गोली लग गई। घायल युवक को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज दौरान मौत हो गई। हजरतगंज इंस्पेक्टर का कहना है कि 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, हजरत गंज इंस्पेक्टर ने बताया कि बीती रात 2:00 बजे सूचना मिली कि लाप्लास के आवास संख्या 201 में शाहजहांपुर के विधान परिषद सदस्य (सपा) अमित यादव के नाम आवंटित है। वहां पर एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। इसमें एक व्यक्ति राकेश की फायर होने से मृत्यु हो गई। उस समय पांच युवक मौजूद थे इसमें मृतक राकेश रावत व चार अन्य में विनय यादव, ज्ञानेंद्र कुमार, आफताब आलम, पंकज सिंह शामिल रहे।

बताया कि बीते शुक्रवार रात आठ बजे के करीब सभी पांचों फ्लैट में इकट्ठा हुए थे। पंकज सिंह इस आवास में पिछले 5 वर्ष से रह रहा था। आफताब आलम बियर खरीद के लाया था। ट्रामा सेंटर से विनय ने अपने फोन से 100 व 112 नंबर पर फोन करके पहले 1:51 देर रात में अवगत कराया कि राकेश रावत के गोली लगी है। बंदूक किसी और को दिखा रहे थे खुद पर चल गई। अचानक से घायल हो गए उन्हें ट्रामा सेंटर लाया गया।

दोबारा किया गया कॉल, बताई दूसरी बात
इसके बाद फिर विनय ने 112 नंबर पर एक 1: 56 रात में फोन करके बताया कि हंसी मजाक के दौरान विनय के हाथ में मौजूद राइफल से फायरिंग हो गई। जिससे राकेश को गोली लग गई है। राकेश को अभी मौके पर ट्रामा सेंटर लाया गया है। 112 पर कॉलर विनय ने बताया कि, उसके हालत की जानकारी नहीं है। यह घटना दो-तीन घंटा पहले की है। यह अवगत कराए गए कि पार्टी हो रही थी, मेरे हाथ में पिस्टल थी, अचानक फायरिंग हो गई। जो राकेश को लग गई राकेश को ट्रामा सेंटर लाया गया उसकी मृत्यु हो गई है।

पुलिस की पूछताछ में बताई और कोई बात
मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में यह बताया था कि पिस्टल मृतक राकेश रावत लेकर आया था और विनय को उसने दिया था। विनय जब पिस्टल को चेक कर रहा था, तो उसी समय फायर हो गया। लेकिन पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ करने के बाद यह जानकारी हुई कि पिस्टल पंकज की थी और उसके आवास पर पहले से मौजूद थे। उसके पास एक पिस्टल एवं दो मैगजीन थी। बियर का नशा जब ज्यादा हो गया तो पंकज दूसरे कमरे में पिस्टल लेकर आया और राकेश उसे देखने लगा। इसके बाद पिस्टल विनय ने राकेश से मांगा, आपस में खींचतान होने लगी,तभी फायर हो गया। गोली राकेश को लग गई।

सपा एमएलसी ने क्या कहा?
सपा एमएलसी अमित यादव ने फोन पर कहा कि उनके जानने वाले पंकज उनके फ्लैट पर रहते हैं। पंकज शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। कल बर्थडे पार्टी के दौरान ये घटना हुई है। एमएलसी ने कहा कि अभी उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो फ़िलहाल शाहजहांपुर में अपने घर में हैं।

क्या बोले अधिकारी
डीसीपी सेंट्रल सोमेन बर्मा ने बताया कि पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पंकज की निशानदेही पर दूसरी मैगजीन और तीन कारतूस बरामद हुए हैं। गहनता से पूछताछ की जा रही है मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कार्यवाही की जाएगी।

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