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कौन था नवरीत सिंह?:दो साल पहले ऑस्ट्रेलिया में की थी शादी, ITO पर ट्रैक्टर दौड़ाते समय हादसे में हुई थी मौत, आज प्रियंका परिवार से करेंगी मुलाकात

रामपुरएक घंटा पहले
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अपनी पत्नी के साथ किसान नवरीत सिंह। - Dainik Bhaskar
अपनी पत्नी के साथ किसान नवरीत सिंह।
  • 20 जनवरी को दिल्ली गया था नवरीत सिंह, 26 जनवरी को हुई थी मौत

दिल्ली में किसान आंदोलन में 26 जनवरी को हुई रैली में ट्रैक्टर से स्टंट करते रामपुर के रहने वाले नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नवरीत के परिवार से मुलाकात करने रामपुर जा रही हैं। नवरीत सिंह (25) पुत्र साहब सिंह मूल रूप से श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर तहसील के चक 7 एफएफ का निवासी था। लेकिन वर्तमान में परिवार रामपुर के डिबडिबा गांव में रहता है। नवरीत सिंह 20 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर गया था।

पांच साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था नवरीत

डिबडिबा गांव निवासी साहब सिंह पेशे से किसान हैं। उन्होंने पढ़ाई के लिए पांच साल पहले नवरीत को ऑस्ट्रेलिया भेजा था। जहां उसने दो साल पहले मनस्वीट कौर नाम की लड़की से शादी की थी। मनस्वीट बिलासपुर क्षेत्र के मिलकखानम थाना क्षेत्र के माठखेड़ा गांव की रहने वाली है। नवरीत ने एक होटल में नौकरी भी शुरू कर दी थी। लेकिन हाल ही में गांव लौट आया था। जहां उसने खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी। नवरीत की इकलौती बहन कनाडा में रहती है।

परिजनों ने कहा था- गोली लगने से गई थी जान
परिजनों ने नवरीत की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। आरोप लगाया था कि नवरीत की मौत पुलिस की गोली से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई थी। शरीर पर कोई बुलेट के निशान नहीं मिले थे।

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