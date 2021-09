Hindi News

Thousands Of People Had Invested In The Taxi Bike Company Hello Ride On The Condition Of 40 Percent Profit Every Month.

अरबों रुपए की ठगी करने वाले दो जालसाज गिरफ्तार: हर महीने 40 फीसदी मुनाफे की शर्त पर टैक्सी बाइक कम्पनी हेलो राइड में हजारों लोगों से कराया था निवेश

लखनऊ एक घंटा पहले



लखनऊ एसटीएफ की टीम ने बाइक बोट घोटाले की तरह एक और स्कैम का पर्दाफाश किया है। निवेशकों के अरबों रुपये ठग चुकी टैक्सी बाइक कम्पनी हेलो राइड के दो एजेंटों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 24 व 15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था।

एडीजी एसटीएफ अमिताभ के मुताबिक काफी समय से मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता सेअरबों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोहों की जानकारी मिल रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की साइबर टीम को जालसाजों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। टीम को पता चला कि Hello Ride Ltd., Enfinity World Infra Venture Pvt. Ltd नाम की कम्पनियों में हजारों लोगों से लगभग 40 करोड़ रूपये इनवेस्ट कराकर फरार चल रहे बाहुबली Group व बादशाह Group के प्रतापगढ़ निवासी रामजनक मौर्या और उन्नाव निवासी देवेश कुमार यादव लखनऊ में मौजूद है। इसपर टीम ने दोनों को भरवारा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया।

ठगी करने के लिए बनाते रहे एक के बाद एक कम्पनी

पूछताछ में देवेश यादव ने बताया कि 2018 में Enfinity World Infra Venture Pvt. Ltd रियल स्टेट कम्पनी में सस्ते प्लाट देने के नाम पर किस्त के रूप में लोगों से रुपया जमा कराना शुरू कर दिया। इस कम्पनी के डायरेक्टर अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, आजम सिद्दीकी व शकील अहमद खान थे। अभय कुशवाहा ने 2018 में ही Hello Ride Ltd कम्पनी बनायी जिसमे निखिल कुशवाहा, अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, आजम सिद्दीकी डायरेक्टर थे। इसका आफिस साइबर हाइट्स विभूतिखण्ड मे आठवे तल पर था। यह कम्पनी बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर ग्राहकों से 61,000 रुपये जमा करने के बदले प्रति माह 9582 रुपये 12 माह तक (114984) देने का प्रलोभन देकर रूपये जमा कराती थी। कम्पनी में रूपये जमा करने के लिए सात टीमें बनायी गयी थी। इन टीमों में लगभग 1500 लोग करते थे। सात टीमों में बाहुबली ग्रुप का अध्यक्ष वह था। इन सातों टीमों के प्रेसिडेंट अपनी टीमों के माध्यम से रूपया जमा करते थे जिसका उनको लगभग 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। देवेश की टीम में लगभग 200 लोग काम करते थे। इस टीम के माध्यम से लगभग 500 लोगों से 20 करोड़ रूपये इन कम्पनियों जमा कराये जिसका लगभग 1 करोड़ 80 लाख कमीशन मिला था। देवेश अब अपनी रियल स्टेट कम्पनी इलाइट विवान प्रालि बनाकर लोगों से सस्ते प्लाट दिलाने का प्रलोभन देकर रूपये जमा करा रहा था। रामजनक मौर्या वह बादशाहो ग्रुप को लीड करता था। उसकी टीम ने भी इन कम्पनियों में लगभग 18 करोड रूपये जमा कराये थे, जिसका 1.6 करोड़ रुपये कमीशन मिला था। लेकिन अभय कुशवाहा मार्च 2019 में इन कम्पनियां बंद करके फरार हो गया। इसके बाद इन कम्पनियों पर सैकड़ों मुकदमें दर्ज हो गये तो इससे जुड़े लोग भी फरार हो गए। बाद रामजनक ने फिश फार्चुन नाम की कम्पनी बनाकर उसमें मत्स पालन के नाम पर लोगों से 5.5 लाख प्रति तालाब जमा कराने लगा। करीब 100 तालाबों के नाम पर पैसे जमा करवाकर सैकड़ों किसानों को ठग लिया।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

-रामजनक मौर्या मौर्य निवासी ग्राम नगर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़। हाल पता ए 1001 एडब्लूएचओ सेक्टर 06 वृन्दावन योजना लखनऊ।

-देवेश कुमार यादव उर्फ बाहुबली, भगवंत नगर जनपद उन्नाव। हाल पता प्लाट 85.86 विकास बिहार ग्रीन सिटी छोटा भरवारा लखनऊ।