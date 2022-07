Hindi News

UP ITI Admissions Starts From 7 July Online Application Starting From Thursday, You Have To Apply Before July 31

ITI के लिए कल से करें अप्लाई: 31 जुलाई है ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख; जानिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

यूपी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन चाहने वाले 5 लाख स्टूडेंट्स से जुड़ी बड़ी खबर है। राजकीय और प्राइवेट ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुरुवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है।

अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में अभ्यर्थी 7 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के सरकारी IIT संस्थानों में करीब 1 लाख 28 हजार सीट हैं।

यूपी के ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की शुरुआत गुरुवार से हो रही है।

इस लिंक पर करें अप्लाई

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के विशेष सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाकर लिंक “Online Submission of Application for Admission for Session 2022-23” for Government@ Private ITI” पर क्लिक कर अपना फार्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन से पहले OTP से मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना होगा।

ये फोटो लखनऊ के अलीगंज में मौजूद ITI का है।

ऐसे भरे रजिस्ट्रेशन फीस

फार्म भरने के बाद “Preview” वाले पेज पर ‘Proceed For Payment’ के लिंक पर क्लिक करें।

ऑनलाइन भुगतान डेबिट-क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई से किया जा सकता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे की सुविधा भी है।

सामान्य और OBC के लिए फीस 250 रुपए और SC/ST के लिए 150 है।

फीस का भुगतान होने पर अभ्यर्थी अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेंगे।

फॉर्म में बदलाव की यह सुविधा रहेगी

विशेष सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बदलाव के लिए 2 दिन यानी 48 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता के लिए विवरणी ई-फार्म में वेबसाइट www.scvtup.in पर उपलब्ध है।

इन नंबरों पर कर सकते हैं कॉल

किसी प्रकार की जानकारी के लिए विभाग ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है।

0522-4150500

7897992063

0522-4047658

9628372929

कहां कितनी है सीट