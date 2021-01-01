पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बालिका की लूटी अस्मत:रायबरेली में 10 साल की बच्ची को खेत में घसीटकर दो युवकों ने किया दुष्कर्म; गिरफ्तार

रायबरेली30 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
बछरावां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। - Dainik Bhaskar
बछरावां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
  • बछरावां थाना क्षेत्र का मामला, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 10 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव निवासी एक युवक अपने मेमेरे भाई के साथ मिलकर बच्ची को जबरन खेतों में घसीट ले गया। जहां दोनों ने दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर लोग दौड़े तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घर पर अकेली थी बालिका

यह मामला बछरावां थाना क्षेत्र का है। यहां मंगलवार को एक गांव निवासी 10 साल की बालिका अपने घर पर अकेली थी। जबकि उसके परिवारीजन खेत गए थे। वे वहां गेहूं की फसल में दवा डाल रहे थे। इसी दौरान मौका पाकर गांव निवासी सुजीत ने अपने मामा के लड़के के साथ मिलकर बालिका को दबोच लिया और पास के खेत में ले गए। जहां दोनों ने दुष्कर्म किया। बालिका की चीख सुनकर गांव के लोग दौड़े। शोर सुनकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इस पर दोनों आरोपी बालिका को छोड़कर मौके से फरार हो गए।

पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया

पीड़िता के बाबा ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दबिश देकर रात में ही दोनों युवकों को गिरफ्तार भी किया है। महाराजगंज पुलिस क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि घायल बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिसने घटनास्थल पर जाकर जांच की है। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि अपराधियों को किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser