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रायबरेली में होटल संचालक ने किया सुसाइड:बीमारी से परेशान था कारोबारी; कैटर्स के पंफलेट पर लिखा- नाश्ते से पहले और खाने के बाद दवाइयां लेने से तंग आ गया हूं

रायबरेली17 मिनट पहले
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रायबरेली पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
  • शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लिया
  • पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मृतक हाइपर टेंशन समेत कई बीमारियों से ग्रसित था

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गुरुवार रात एक होटल संचालक ने बीमारी से तंग आकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने जिस कमरे से लाश बरामद किया है, वहां से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है़। जिसमें, खुदकुशी के कारणों का जिक्र है। फिलहाल पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यह है पूरा मामला
शहर कोतवाली अन्तर्गत कचहरी रोड स्थित एसजेएस स्कूल के सामने बाल गोविंद गुप्ता निवास स्थान है़। इसी रोड पर उनका स्वयं का बटोही स्वीट्स नाम से एक होटल संचालित है़। गुरुवार रात बाल गोविंद होटल ने प्रथम तल पर स्थित एक कमरे में सुसाइड कर लिया। पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है़।

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें
मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि सुबह नाश्ता के आधा घंटे पहले, सुबह नाश्ता के आधा घंटे बाद। सुबह नाश्ता के आधा घंटे पहले एक गोली रात खाना खाने के आधा घंटे बाद एक गोली। मैं बीमारी से तंग आ गया हूं किसी का कोई दोष नहीं है़। मृतक शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे।

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