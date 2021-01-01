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राजधानी में बार बना अखाड़ा:नशे में धुत तीन युवतियों ने मिलकर पहलवान जैसे युवक को पीटा; पुलिस के पहुंचने से पहले सभी हुए फरार

लखनऊ27 मिनट पहले
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पहलवान जैसे दिख रहे युवक को पीटती युवतियां। - Dainik Bhaskar
पहलवान जैसे दिख रहे युवक को पीटती युवतियां।
  • लखनऊ: नशे में धुत तीन युवतियों ने युवक को पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बीती देर रात विभूतिखण्ड क्षेत्र में समिट बिल्डिंग स्थित माय बियर बार के बाहर हुआ था विवाद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार रात VVIP क्षेत्र विभूति खंड स्थित एक बार में जमकर बवाल हुआ। नशे में चूर तीन युवतियों ने विवाद के बाद मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। युवतियों के साथ आए युवकों ने भी मारपीट की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी मूकदर्शक बने रहे। कुछ तमाशबीनों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल किया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

फर्श पर पटक कर पीटा, पुलिस के पहुंचने से पहले फरार
विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग में माय बियर बार है। कहा जा रहा है कि आए दिन यहां हंगामा होता है। देर रात खुलने वाले इस बार में कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन बार संचालकों ने कोई कदम नहीं उठाया। आरोप है कि रविवार रात एक युवक ने युवती को धक्का दे दिया। इसके बाद कहासुनी शुरू हुई जो मारपीट में तब्दील हो गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर व पीड़ित युवक मौके से फरार हो गए।

इंस्पेक्टर चंद्र शेखर सिंह ने बताया कि पहलवान जैसे दिखने वाले छह फीट लंबे युवक से विवाद के बाद भवन के अंदर लड़कियों ने अपने दोस्‍तों संग उसे जमकर पीटा है। इसी बीच मौके पर मौजूद एक शख्‍स ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इंटरनेट मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होते ही सूचना मिली। बिल्डिंग के सीसी फुटेज व वायरल वीडियो के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। पीड़ित युवक की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लेडी डॉन ने भी की थी मारपीट, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी
बीते साल आठ दिसंबर को लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र के एक होटल से लेडी डॉन की बदमाशी का वीडियो वायरल हुआ था। जहां पर लेडी डॉन और उसके कुछ साथी एक युवक को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे थे। इस दौरान युवक की सोने की चेन लूट ली गई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई हैं।

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