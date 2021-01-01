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अमेठी में बेखौफ बदमाश:छह बदमाशों ने बैट व स्टंप से पीट-पीटकर युवक की जान ली; कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर वारदात

अमेठीएक घंटा पहले
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कपिल जायसवाल।- फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
कपिल जायसवाल।- फाइल फोटो
  • गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला, एक सप्ताह पूर्व भी युवक का हुआ था विवाद
  • पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, सपा विधायक ने परिवार से की मुलाकात

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रविवार की रात गौरीगंज कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार छह बदमाशों ने क्रिकेट बैट और स्टंप से पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सोमवार को सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है।

कोतवाली के पास घेरकर मारा

कटरा लालगंज कस्बा निवासी कपिल जायसवाल रविवार की रात बस स्टॉप से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी बाइक सवार 6 बदमाशों ने कोतवाली के बगल उसे बैट और स्टंप से पीटना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गए। कपिल की पिटाई की जानकारी पाकर परिजन और स्थानीय लोगों ने उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालात गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

एक सप्ताह पूर्व भी हुआ था विवाद

पिता अशोक कुमार ने बताया कि मुसाफिरखाना से आगे एक पुलिया पड़ती है। वहां पर एक आदमी से हमारे बेटे का विवाद एक सप्ताह पूर्व हुआ था। उसके बारे में थाने के दरोगा और स्टाफ सब जानते हैं, लेकिन तब समझा बुझाकर घर भेज दिया था। उस घटना के बाद से लड़का लखनऊ चला गया था, रविवार को वो घर आया। फिर घर से निकला तो उसको घेर कर मार दिया गया। पुलिस का कहना है की परिवार से तहरीर नहीं मिली है। जैसे ही परिवार से तहरीर मिलती है वैसे ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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