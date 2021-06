Hindi News

5 Members Of Vehicle Thief Gang Arrested In Mathura

मथुरा में वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार: पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश कर चोरी की 10 बाइक बरामद की, मुखबिर ने दी थी सूचना

मथुरा एक घंटा पहले



जनपद पुलिस ने शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है।

शहर कोतवाली पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने पकड़े गए वाहन चोरों से 10 चोरी की बाइक बरामद की हैं। पकड़े गए चोर मथुरा और हाथरस के हैं।

मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए वाहन चोर

वाहन चोरों के खिलाफ जनपद पुलिस का अभियान जारी है। शहर कोतवाली पुलिस ने पांच शातिर अपराधियो को दबोच कर 10 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। जनपद पुलिस ने इन दिनों शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। बीते दिनों थाना हाईवे पुलिस ने भी बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 10 मोटरसाइकिल बरामद की थी।

पकड़े गए चोरों का है आपराधिक इतिहास

इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन रोड से एक वाहन चोर को धर दबोचा। पूछताछ में उनके अन्य साथियों का पता लगने पर पुलिस ने सतीश उर्फ कान्हा,नीकेश पुत्र मिश्रीलाल, निसार पुत्र हकीम,सौरभ उर्फ भोला पुत्र वेदप्रकाश, प्रिंस पुत्र गिर्राज को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार पकड़े गये चोर शातिर अपराधी है। जिनका आपराधिक इतिहास है।

इन नम्बरों की बाइक बरामद

पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस नम्बर UP 85 BE 6894 , मोटर साईकिल डिलेक्स हीरो नम्बर RJ 14 DQ 3175 , मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस संख्या- UP 80 BE 6936 , मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलेक्स न0 UP 85 BK 4846 रंग काला, मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्रो न. DL 5S BJ 4245 रंग काला, मोटर साईकिल बजाज XCD125 न. UP 20Q 1391 रंग काला, मोटर साईकिल होण्डा स्टनर न0 RJ 14 GS 4387 , मोटर साईकिल सुजकी MAX100 न. UP 80 Z 8959 रंग लाल, मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्रो रजिस्ट्रेशन नम्बर NILL रंग काला व हरा व मोटर साईकिल हीरो होंडा स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर की बरामद की हैं।