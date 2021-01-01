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बिजनौर में महापंचायत:BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत व RLD उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संभालेंगे कमान, समर्थन के लिए गांव-गांव बजी डुगडुगी

बिजनौर2 घंटे पहले
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भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हुई अब तक की दो पंचायतों में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। - Dainik Bhaskar
भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हुई अब तक की दो पंचायतों में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी।
  • आज बिजनौर में होने वाली महापंचायत किसानों की तीसरी बड़ी पंचायत
  • इससे पहले मुजफ्फरनगर, बागपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन देने की अपील हुई

भारतीय किसान यूनियन (BKU) की तरफ से आज बिजनौर के ITI मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। इसमें BKU के राष्ट्रीय अध्यख चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद जयंत चौधरी शामिल होंगे। अधिक से अधिक किसान पंचायत में पहुंचे, इसके लिए गांव-गांव डुगडुगी भी पिटवाई गई है। पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। बता दें कि बिजनौर में आज होने वाली महापंचायत किसानों की तीसरी बड़ी पंचायत है। इससे पहले मुजफ्फरनगर और बागपत में पंचायत हो चुकी है।

किसानों की मदद के लिए तैनात होंगे वालिंटियर

पंचायत के लिए संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को पंचायत में पहुंचने की अपील की है। BKU युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन मजबूत था और अब भी है। उन्होंने पंचायत में वालिंटियर तैनात किए गए हैं। महापंचायत में पहुंचने वाले लोगों को सभा स्थल तक वालिंटियर पहुंचाएंगे। किसी तरह की व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो इसको लेकर वालिंटियर चप्पे-चप्पे पर मौजूद रहेंगे। यह कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है। जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की विचारधारा से प्रभावित है, उसका पंचायत में स्वागत है।

ड्रोन से होगी महापंचायत की निगरानी

एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि मुरादाबाद से PAC की 5 टुकड़ियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। बिजनौर के आला अधिकारी सहित मुरादाबाद के भी आला अधिकारी इस महापंचायत की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहेंगे। कोई भी हिंसक घटना ना हो इसके लिए प्रशासन द्वारा भी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बरेली जोन और मुरादाबाद मंडल के एडिशनल एसपी और सीओ मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 4 अपर पुलिस अधीक्षक, 8 DSP, 22 थाना प्रभारी व 600 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन कैमरे से महापंचायत पर पुलिस नजर रखेगी।

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