मेरठ में नकली लिपस्टिक व लिप बाम बरामद: मेरठ से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और दूसरे शहरों तक सप्लाई हो रही थी नकली लिपस्टिक, लिप बाम व कॉस्मेटिक का सामान

मेरठ पुलिस ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के साथ छापा मारते हुए मेरठ में कॉस्मेटिक का करीब 25 लाख रुपए का नकली सामान बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि अलग-अलग शहरों में नकली लिपस्टिक, लिप बाम, फेस क्रीम और सौंदर्य प्रसाधन का अन्य सामान सप्लाई किया जा रहा था। इस मामले में देहलीगेट थाने में कॉपी राइट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

CO कोतवाली अरविंद चौरसिया ने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि मेरठ और दूसरे शहरों में निविया और लक्से जैसे ब्रांड के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। टीम ने इस संबंध में गोपनीय ढंग से अपनी जांच भी की और जांच में पुष्टि होने के बाद इस मामले की सूचना एसएसपी को दी। SSP मेरठ प्रभाकर चौधरी ने बुधवार रात CO कोतवाली अरविंद चौरसिया को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद CO कोतवाली ने देहलीगेट क्षेत्र मैं पुनीत के सराय लाल दास स्थित स्टोर, पूर्वा फैयाज अली में रूमैन के नगर निगम स्थित स्टोर, और श्याम नगर निवासी मोहम्मद सफी के सराय लाल दास स्थित स्टोर, ऊंचा सदीक नगर निवासी फुरकान के वेली बाजार स्थित स्टोर से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है। CO का कहना है कि यह सामान ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था।

पकड़े गए नीविया, हिंदुस्तान यूनीलिवर कंपनी के नकली उत्पाद

मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली व नोएडा तक फैला है जाल

CO अरविंद चौरसिया ने बताया कि जो सामान बरामद किया गया है। वह निविया व लक्मे कंपनी के फेस पाउडर, डियो, फेस सिरम, लिप बाम, लिपस्टिक, फेस क्रीम और कॉस्मेटिक का अन्य सामान भी बरामद किया गया है। चारों संचालकों के खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो सामान बरामद किया गया है इसकी कीमत करीब 25 लाख के आसपास बताई गई है। और पूछताछ में यह पता चला है कि यह सामान अलग-अलग स्थानों पर बनाया जा रहा था। इसमें मेरठ के अलावा गाजियाबाद और दिल्ली में भी इस डुप्लीकेट सामान को सप्लाई किए जाने की बात आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को कही है। जिसमें पुलिस साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला है कि दिल्ली और नोएडा से भी डुप्लीकेट सामान मेरठ में सप्लाई के लिए आया था।