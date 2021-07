Hindi News

Female CO Raided The Hotel, Customers Were Being Called On Demand In The Hotel According To 2 Thousand Rupees

मेरठ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश:: महिला CO ने होटल में मारा छापा, 2 हजार रुपये के हिसाब से होटल में ऑन डिमांड बुलाए जा रहे थे ग्राहक

मेरठ 28 मिनट पहले



मेरठ में गुरुवार शाम को सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। SSP प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर महिला CO ने रोहटा बाईपास स्थित होटल में छापा मारा। जहां से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। इनके अलावा दो युवतियों को रेस्क्यू कराया गया है। ऑन डिमांड ग्राहकों को बुलाया जा रहा था।

महिला CO रुपाली रॉय ने रेकी के बाद छापा मारा

बृहस्पतिवार को CO रुपाली रॉय को सूचना मिली कि बाईपास स्थित लायन किंग होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। यहां महिला CO सबसे पहले रेकी के लिए होटल के बाहर पहुंची और उसके बाद CO ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस व कंकरखेड़ा पुलिस को बुलाया। CO ने पुलिस के साथ रोहटा बाईपास स्थित एक रिजॉर्ट के पास होटल दा लाॅयन किंग में छापेमारी की। जहां देह व्यापार होता मिला। पुलिस ने मौके से इस मामले में होटर मैनेजर, रिसेप्शनिस्टस, दलाल व ग्राहक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमे एक महिला भी है। पुलिस ने मौके से दो युवतियों को भी रेस्क्यू किया है। CO का कहना है कि एंटी ह्यूमन थाने में होटल मैनेजर सुमित, मुख्य सप्लायर फुरकान और 7 अन्य के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मौके से जिन्हें गिरफ्तार किया है उनमें होटल मैनेजर सुमित, सप्लायर फुरकान, राहुल, साबिर, केशव, प्रिंस, ताहिर और शपांशु हैं। यह सभी कंकरखेड़ा व लिसाड़ीगेट क्षेत्र के रहने वाले हैं।

2 हजार में ऑनडिमांड बुलाए जा रहे थे ग्राहक

पुलिस का छापा लगते ही होटल में भगदड़ मच गई। पुलिस ने होटल में मौजूद सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की माने तों पकड़े लोगों में होटल मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, दलाल और ग्राहक सहित कुल 9 आरोपी हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। राहुल व केशव ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह सिर्फ व्हाट्सएप पर ही बात करते थे। और उन्हें सप्लायर फुरकान ने व्हाट्सएप पर युवतियों के फोटो भेजे थे। एक ग्राहक से दो 2000 लिए गए थे। ग्राहकों ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि इससे पहले भी इस होटल एक बार आये थे। जहां 2 घंटे के 1000 लिए थे।

युवती बोली मजबूरी है

जिन दो युवतियों को होटल से रेस्क्यू कराया गया है उनसे भी महिला पुलिस पूछताछ कर रही है। युवतियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि लॉकडाउन में प्राइवेट नौकरी चली गई थी। ऐसे में पैसे की समस्या खड़ी हुई। तो वह पैसों के लालच में आ गई। जहां आधा पैसा होटल मैनेजर व दलाल का होता था। और आधा पैसा युवती को दिया जाता था। महिला CO रूपाली राय का कहना है कि इन दोनों युवतियों का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

व्हाट्सएप पर भेजे जाते थे युवतियों के ऑनडिमांड फोटो

पुलिस का कहना है कि फुरकान सप्लायर का काम करता है। जिसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें करीब 30 से अधिक नंबर संदिग्ध मिले हैं। जिन पर वह चैट करता था। कुछ युवतियों के फोटो फुरकान ने ग्राहक युवकों को भेजे हैं। और पैसों को लेकर भी बातचीत की है। जिसकी मोबाइल की जांच की जा रही है। इन मोबाइल नंबर की सीडीआर व अन्य जांच भी की जा रही है। होटल मैनेजर ने पूछताछ में बताया है कि सिर्फ पहली बार ही यह धंधा होटल में चला था। पुलिस यह जांच कर रही है कि होटल में युवती व ग्राहक कितने दिन से आते जाते थे।

पहले भी पकड़ा गया सेक्स रैकेट

मेरठ के ज्यादातर क्षेत्रों में पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ती रही है। परंतु फिर भी यह काम जारी है। इतना ही नहीं, कई लोग व्हाट्स एप ग्रुप, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिये इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। गंगानगर, कंकरखेड़ा, जागृति विहार, रोहटा रोड, शास्त्रीनगर में पूर्व में पकड़ा जा चुका है।