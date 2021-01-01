पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पूर्व प्रधान ने मनाया 'गन' तंत्र:बिजनौर में पूर्व प्रधान ने 6 फायर करके ट्रैक्टर रैली को किया रवाना, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

बिजनौरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बिजनौर में पूर्व प्रधान द्वारा फायरिग का वीडियो वायरल। - Dainik Bhaskar
बिजनौर में पूर्व प्रधान द्वारा फायरिग का वीडियो वायरल।
  • नगीना थाना क्षेत्र का मामला, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई
  • पूर्व प्रधान के घर से पिस्टल व कारतूस बरामद

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को पूर्व प्रधान का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। मामला ट्रैक्टर रैली के दौरान का है। पूर्व प्रधान ने छह राउंड फायरिंग कर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की गई है। उसे पुलिस ने जेल भेज दिया है।

समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली गई थी रैली
मंगलवार को किसान आंदोलन के समर्थन में नगीना थाना क्षेत्र में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जीतपुर गांव के पूर्व प्रधान रईस अंसारी ने लाइसेंसी पिस्टल से छह राउंड फायरिंग कर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। लेकिन किसी ने फायरिंग करते हुए पूर्व प्रधान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही वायरल वीडियो पुलिस के हाथ लगी तो आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया।

बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित की गई थी। लोग गाजीपुर बॉर्डर पर आयोजित किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी रईस के अलावा तीन और लोगों पर कोरोना गाइड लाइंस के उल्लंघन की धाराओं में केस दर्ज किया है।

पिस्टल व कारतूस बरामद

एसपी डाक्टर धर्मवीर ने बताया कि आरोपी पूर्व ग्राम प्रधान रईस को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser