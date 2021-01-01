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लेनदेन के विवाद में मर्डर:सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे के विवाद में साथी गार्ड को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा16 मिनट पहले
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आरोपी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। - Dainik Bhaskar
आरोपी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
  • इकोटेक-3 थाना क्षेत्र का मामला, निर्माणाधीन बिल्डिंग की सुरक्षा में थे दोनों

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की बुधवार रात साथी गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच पैसे के लेनदेन व छुट्टी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है।

रात करीब 11 बजे का मामला

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में सुतियाना गांव स्थित निर्माणाधीन जेडी क्लब में गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी विजेंद्र कश्यप सुरक्षा गार्ड था। मंगलवार रात विजेंद्र का साथी गार्ड अजीत कुमार सिंह से लेनदेन व छुट्टी को लेकर विवाद हो गया। इस बीच अजीत ने विजेंद्र पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से विजेंद्र घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उसकी मौत हो गई।

बंदूक बरामद, आरोपी जेल भेजा गया
साथ में रहे एक अन्य सुरक्षा गार्ड रविकांत सिंह ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची ईकोटेक पुलिस ने पड़ताल की। इसके बाद सुरक्षा गार्ड रविकांत सिंह की तहरीर पर आरोपी अजीत के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी अजीत गाजीपुर जिले में बरहट गांव का रहने वाला है। हत्या में इस्तेमाल हुई लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली गई है।

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