MBBS Students Protest Against NEXT In LLRM

मेरठ में डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का प्रदर्शन: LLRM में NEXT के खिलाफ विरोध करने उतरे एमबीबीएस छात्र

मेरठ 41 मिनट पहले



मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन करते छात्र

मेरठ में डॉक्टर्स डे के अवसर पर मेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा निकाला। मेरठ में शनिवार को लाला लाजपतराय स्मारक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की ओर से आयोजित नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) के विरोध में उतरे। बता दें कि एनएमसी ने एमबीबीएस नेक्स्ट (नेशनल एग्जिट टेस्ट) को लागू कर दिया है। इसके विरोध में मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्राचार्य दफ्तर के सामने सेंकडों की संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताते हुए नारे लगाए। LLRM मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सौ सीट हैं आज 2019,2020,2021 और 2022 में दाखिला पाए छात्र और छात्राओं ने इसका खुलकर विरोध किया।

छात्रों ने बताई अपनी परेशानियां

छात्र बोले कंफ्यूज कर दिया है समझ नहीं आ रहा एमबीबीएस करें या नहीं

छात्रों ने कहा जब हमारा एडमिशन हुआ था तब ऐसी कोई शर्त नहीं थी। केवल नीट क्वालिफाई जरूरी था। वहीं 2019 और 2020 में प्रवेश पाने वाले एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने कहा कि कोरोनाकाल में पहले ही उनके सामने पढाई में काफी चुनौती थीं, लेकिन अब ये NEXT और उनपर थोपा जा रहा है। स्टूडेंट्स अपना डर भी जाहिर करते हैं कि अगर इस नेस्ट के टेस्ट में असफल हुए तो ऐसे स्टूडेंट्स को अतिरिक्त समय भी अपनी मेडिकल की पढाई में देना होगा। कहा कि कॉन्सेप्ट तक भी क्लियर नहीं है कि इसका टेस्ट कब होगा।



अब जानिए क्या है NEXT परीक्षा

एनएमसी ने फैसला लिया है कि अब एमबीबीएस के छात्रों को NEXT परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही एमबीबीएस फाइनल इयर के छात्रों को डिग्री मिलेगी। तभी छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस की परमिशन दी जाएगी। अगर छात्र NEXT में फेल हो जाते हैं तो उन्हें यह डिग्री नहीं मिलेगी। बिना NEXT परीक्षा के एमबीबीएस पूरा नहीं होगा। मबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए क्वालिफाईंग परीक्षा के तौर पर होगा। एलोपैथिक डॉक्टर्स के लाइसेंस के लिए भी यह मेंडेटरी होगा।

ये हैं मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु

. एफएमजी और डॉक्टर्स जो देश में किसी भी पीजी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इस परीक्षा के माध्यम से गुजरकर ही जाना होगा।

.NExT-1 में पास होने के लिए सभी 6 पेपर्स में 50% (100 में 50) की आवश्यकता होगी (जो NEET PG के लिए प्रतिशत नहीं है)

. NExT अधिकारिता प्राप्त करने तक, पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET PG का उपयोग पिछले बैचों के लिए जारी रहेगा (इसे NMC द्वारा निर्धारित किया जाएगा)

. NMC द्वारा निर्धारित किसी भी महीने (मई या नवंबर आदि) में NExT आयोजित किया जाएगा

. NExT 1 में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एमबीबीएस पाठ्यक्रम के "सामेल होने" के 10 साल के भीतर उम्मीदवार को NExT के दोनों चरणों में से पास होना होगा।

. उम्मीदवार NExT 2 के पास होने के बाद ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपने स्कोर को सुधारने के लिए NExT 1 दे सकते हैं।

. उम्मीदवार को 50% प्रतिशत उत्तीर्णता मानदंड के साथ सभी 6 पेपर्स में पास होना होगा। यदि उम्मीदवार पहले प्रयास में किसी विषय में पास नहीं हो सकता है, तो उसे उस विषय के लिए 6 महीने बाद NExT - 1 देना होगा। उसके बाद ही उसे NExT - 1 में "पास" माना जाएगा और उसे इंटर्नशिप शुरू करने की अनुमति मिलेगी।

. NExT - 1 के स्कोर को 5 साल के लिए मान्य माना जाएगा ।यदि उम्मीदवार स्कोर सुधारने के लिए NExT - 1 दे रहा है, तो NExT - 1 का स्कोर (जो उम्मीदवार द्वारा अंतिम दिया जाएगा) पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्य रखा जाएगा।