15 IPS Officers Transferred Together, SSP Dinesh Kumar P Of Kanpur Removed

यूपी में 15 आईपीएस के ट्रांसफर: कानपुर समेत 5 जिलों के एसएसपी बदले, प्रीतिंदर सिंह को कानपुर का एसएसपी बनाया गया

लखनऊ 16 मिनट पहले



कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी को झांसी का एसएसपी बनाया गया

अलीगढ़ के एसएसपी डॉ. प्रीतिंदर सिंह को मिली कानपुर की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी को वहां से हटाकर झांसी भेज दिया गया है। वहीं चित्रकूट धाम के डीआईजी दीपक कुमार को अब अयोध्या धाम के उपमहानिरीक्षक एवं एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। 15 आईपीएस ट्रांसफर में डीआईजी/एसएसपी के फार्मूले पर अयोध्या और कानपुर के एसएसपी बनाया गया है।

लंबे से समय से अयोध्या के एसएसपी आशीष तिवारी को साइड लाइन करते हुए एसपी रेलवे झांसी बनाया गया। 22 साल से कानपुर में कानून के संरक्षण में पल रहे विकास दुबे कांड और लैब टेक्नीशियन की फिरौती मामले में पुलिस की किरकिरी के बाद कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी को हटाया गया हैं। उन्हें एसएसपी झांसी बनाए गया है।

डीआईजी रेंज अलीगढ़ प्रीतिंदर सिंह को डीआईजी/एसएसपी कानपुर बनाया गया हैं। वहीं आईजी यातायात लखनऊ मुख्यालय से दीपक रतन आईजी को अलीगढ़ रेंज, ईओडब्ल्यू से सत्येंद्र कुमार को एसपी खीरी, एसडीआरएफ एसपी यशवीर सिंह को एसपी जालौन, दिनेश सिंह एसपी अमेठी, डॉ प्रदीप कुमार एसपी ईओडब्ल्यू वाराणसी, सतीश कुमार सेनानायक एसडीआरएफ लखनऊ बनाया गया।

विधानसभा सभा के सामने आत्मदाह का मामले के बाद सरकार ने अमेठी की एसपी ख्याति गर्ग को वहां से हटाकर लखनऊ में पुलिस उपायुक्त बनाया है। इसके अलावा पूनम को सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा बनाया गया। पीएसी लखनऊ में तैनात अनिल राय को आईजी बस्ती परिक्षेत्र बनाया गया है।

15 IPS (Indian Police Service) Officers in the state have been transferred, including SSP Kanpur Dinesh Kumar. Preetinder Singh will be the new SSP Kanpur. pic.twitter.com/3R7Q9rrqm3

— ANI UP (@ANINewsUP) July 25, 2020