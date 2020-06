दैनिक भास्कर Jun 30, 2020, 05:43 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 25 और लोगों की मौत हो गई। वहीं, संक्रमण के 672 नए मामले सामने आए। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 25 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 697 हो गया है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में कोविड-19 संक्रमण के 672 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 16084 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 68.46 प्रतिशत हो गया है। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस समय पृथक वार्ड में 6714 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और पृथकवास केंद्र में 4908 लोग हैं, जिनके नमूने लेकर जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में 21414 नमूनों की जांच की गई और राज्य में अब तक 727793 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डेढ़ लाख बिस्तर तैयार करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए अब राज्य के एल1, एल2, एल3 अस्पतालों में कुल 151172 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, जेई और एईएस समेत कई तरह के संचारी रोग फैलते हैं। इनसे बचाव के लिए एक जुलाई से एक माह का संचारी रोग अभियान शुरू किया जा रहा है।

In the last 24 hours, 672 new #COVID19 positive cases have been reported in the state. There are 6711 active cases, 16084 patients have been discharged so far and 697 patients have succumbed to the infection: Uttar Pradesh Principal Secretary (Health) Amit Mohan Prasad pic.twitter.com/kaMm5gBiOd