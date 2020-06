दैनिक भास्कर Jun 23, 2020, 08:08 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 19000 के करीब पहुंच गई है। मंगलवार को 576 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18842 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 12116 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 588 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब कुल एक्टिव केस 6189 रह गए हैं। रिकवरी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब यह प्रतिशत 64.13 तक पहुंच गया है।

यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी। टारगेटेड रेन्डम टेस्टिंग के तहत मंगलवार को आटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और मोटर-बस चालकों की टेस्टिंग की गई है।

उन्होंने बताया कि आशा वर्कर ने मंगलवार को 18 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की ट्रैकिंग की है। इसमें पिछले 24 घंटों में 1523 श्रमिक लक्षण वाले पाए गए। 1206 श्रमिकों के नमूने जांच के लिए भेजे गए तो 212 श्रमिक संक्रमित मिले।

प्रसाद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बुजुर्ग लोगों के संक्रमण की दर 6 फीसदी से बढ़कर 6.74 फीसदी तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पूल टेस्टिंग के तहत पिछले 24 घंटों में 5-5 नमूने वाले 1242 और 10-10 नमूने वाले 102 पूल टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक एक दिन में 14 हजार 676 टेस्टिंग की गई हैं। अब तक प्रदेश में 5 लाख 88 हजार 186 टेस्टिंग हो चुकी हैं। इस समय 6205 मरीज आइसोलेशन में तो 7188 क्वारंटाइन में हैं।

