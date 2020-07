दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 06:13 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 के सर्वाधिक 982 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 25 हजार को पार कर गई है। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 817 नए मामले दर्ज हुए थे। राज्य में इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब 749 हो गई है।

राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में आए 982 नए मामलों के साथ अब यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25797 हो गई है। वहीं अभी तक कुल 17 597 लोग इलाज के बाद पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 7451 सक्रिय मामले हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में हमने एक काम शुरू किया है। इसके तहत अस्पतालों, कार्यालयों या उन जगहों पर जहां लोगों का ज्यादा मात्रा में आना जाना है, वहां हम कोविड हेल्प डेस्क शुरू कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध होता है। वहां पर हर व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। यह कोविड हेल्प डेस्क कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है।

