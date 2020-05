दैनिक भास्कर May 16, 2020, 11:51 AM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं, 36 लोग घायल हो गए। भीषण सड़क हादसे को लेकर राजनीतिक दलों के बयान आना शुरू हो गए हैं। एक ओर जहां राजनेता इस घटना पर दुख जता रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना के लिए दोषी भी ठहरा रहे हैं। इस हादसे को लेकर उप्र के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व सीएम मायावती और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी टि्वट कर यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं औरैया हादसे की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने आदेश दिया है कि बॉर्डर के दोनों थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाएं।

अखिलेश ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी एलान किया

अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद अपने ट्वीट में कहा- उप्र के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर मुझे अवर्णनीय दुख है। मैं घायलों के लिए दुआएं करता हूं। सब कुछ जानकर... सब कुछ देखकर भी... मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं हत्या हैं। आखिलेश यादव ने औरैया हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए देने की घोषणा भी की है।

पूर्व सीएम मायावती ने व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

औरैया में हुए हादसे को लेकर घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने यूपी में आने या राज्य से गुजरने वाले मजदूरों के भोजन, आने-जाने और ठहरने की उचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों द्वारा सीएम के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण औरैया में एक बड़ा हादसा हुआ। मैं मुख्यमंत्री से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती हूं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। इस दुर्घटना में मृत और घायल हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

