दैनिक भास्कर May 30, 2020, 12:12 PM IST

अमरोहा. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में शुक्रवार को इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा एक गुब्बारा किसान के घर के आंगन में गिरा। इससे हड़कंप मच गया। किसान परिजनों समेत घर से बाहर निकल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर घेर लिया तथा बम निरोधक दस्ता बुलाकर जांच कराई। उसके बाद डिवाइस को अलग कर सील कर दिया। माना जा रहा है कि मौसम विभाग द्वारा छोड़ा गया गुब्बारा है।

यह मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव मधुवा मिलक का है। यहां किसान कुंवरपाल सिंह का परिवार रहता है। शुक्रवार दोपहर वह परिजनों संग घर में थे। लगभग दो बजे सफेद रंग का एक गुब्बारा उनके घर के आंगन में आकर गिरा। उसमें सफेद रंग की एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी हुई थी। इसे देखकर कुंवरपाल सिंह व परिजन सहम गए। वह शोर मचाते हुए घर से बाहर भागे। थोड़ी ही देर में किसान के घर लोगों की भीड़ लग गई।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची आला अधिकारियों की टीम

सूचना पाकर मूंढ़ाखेड़ा चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह पहुंचे तथा घर को घेर लिया। उसके बाद उच्चाधिकारियों को सूचना दी। किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता बुलाकर मामले की जांच कराई गई। प्राथमिक जांच में गुब्बारे में लगी डिवाइस सामान्य डिवाइस निकली। लिहाजा पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस सील कर दिया है। हालांकि देर शाम तक उसे जांच के लिए किसी लैब में नहीं भेजा गया है।

पुलिस का मानना है कि संभवत यह मौसम विभाग द्वारा छोड़ा गया गुब्बारा है। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया गुब्बारा व डिवाइस सील कर दिए गए हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार इसकी जांच कराई जाएगी। संभवत मौसम की जानकारी करने के लिए यह डिवाइस गुब्बारा की मदद से छोड़ी गई थी।

Amroha: An electronic device attached with a burst balloon fell on the roof of a house in Madhwa Mafi village in Joya area y'day. Rajendra Kumar, Munda Kheda police station incharge, says, "The device looks like a transmitter. It will be sent for forensic investigation". (29.5) pic.twitter.com/iIjHc5JgbT