दैनिक भास्कर Jun 23, 2020, 05:24 PM IST

मुज़फ्फरनगर. कोरोना संक्रमण की वजह से देश ही नहीं दुनियाभर में हाहाकर मचा हुआ है। संक्रमण की वजह से यूपी में अब तक 18 हजार से ज्याादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी लॉकडाउन के दौरान खेतों में पसीना बहाते नजर आए हैं। उनके खेत में काम करते समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद नवाज़ुद्दीन ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसे सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट भी किया है। नवाजुद्दीन लॉकडाउन के दौरान मुम्बई से अपने घर बुढाना पहुंचे थे। उनके इस वीडियो को लेकर उनके प्रशंसकों ने शानदार रिएक्‍शन दिया है।

लॉकडाउन में जब फिल्म की शूटिंग बंद है तो एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अपने घर मुज़फ्फरनगर आए हुए हैं। खाली वक्त में वह खेतों में पसीना बहा रहे हैं। वीडियो में नवाजुद्दीन खेत में फावड़ा से काम करते हुए नजर आ रहे है। कृषि कार्य के बाद वे खेत की मेढ़ पर हाथ-पैर धोते हुए भी दिख रहे हैं।

Done for the day !!! pic.twitter.com/1oXDUS4E8m