गोमती पुस्तक मोहत्सव में मुफ्त में पढ़िए 10000 किताबें: 50 रुपए से लेकर 15 हजार की किताबें; मर्डर मिस्ट्री टाइप किताबों का सबसे ज्यादा डिमांड

33 मिनट पहले लेखक: देवांशु तिवारी





लखनऊ में शांत बहती हुई गोमती नदी का किनारा किताबों से गुलजार है। यहां एकतरफ प्रेमचंद हैं, निराला हैं तो दूसरी तरफ विलियम शेक्सपीयर और लियो टालस्टाय। रंग-बिरंगी लाइटों से रोशन सफेद तंबूओं में सजी किताबों की महक है। स्टेज पर बैठे माइक से अपनी किताबों के किस्से सुनाते लेखक भी आपको यहां मिल जाएंगे। ये शोरगुल है किताबों के उत्सव का,जिसका नाम है गोमती पुस्तक मोहत्सव।

लखनऊ में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले पुस्तक मेले में 80 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें 200 पब्लिशर्स की 10,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। सभी एक से बढ़कर एक, तो चलिए आपको किताबों की इस खास दुनिया की सैर करा लाते हैं...

शुरुआत पुस्तक मेले के सबसे खास हिस्से से...

बुक स्ट्रीट में किताबों से सजे स्टॉल पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राजनीति से जुड़ी किताबें खूब पसंद की जा रही हैं।

गोमती पुस्तक मेले का सबसे चर्चित हिस्सा है 'बुक स्ट्रीट'। एक लाइन में सफेद तंबुओं के आकार की 40 से ज्यादा दुकानों में सजी हुई किताबें बुक स्ट्रीट की पहचान हैं। इस जगह को रंगीन झालरों से सजाया गया है। इसके ठीक सामने गोमती नदी बह रही है। यहां पर बैठकर आप अपनी पसंदीदा किताबों को मुफ्त में पढ़ सकते हैं और खरीदकर घर भी ले जा सकते हैं।

यहां पर सबसे पहला स्टॉल दिव्यांश पब्लिकेशन्स का है। इसके मालिक नीरज अरोड़ा ने बताया,"लखनऊ का रीडर हमेशा से आर्ट लविंग रहा है। युवा पीढ़ी की बात करें तो आजकल नई वाली हिन्दी की किताबें बहुत पॉपुलर हो रही हैं। इसमें दिव्य प्रकाश दूबे, नीलोत्पल मृणाल, मानव कौल जैसे यूथ राइटर्स की किताबें शामिल हैं। इनकी लिखावट यूथ कनेक्टिंग हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इनकी किताबें बिक रही हैं।"

गुनाहों का देवता और उर्दू की गोदान की सबसे ज्यादा डिमांड

बुक फेस्टिवल में प्रेमचंद, तुलसीदास, रबींद्रनाथ टैगोर और कबीर के उर्दू अनुवाद काफी पसंद किए जा रहे हैं।

बुक स्ट्रीट पर सबसे बड़ा किताबों का स्टॉल प्रभात प्रकाशन का है। यहां मिले प्रदीप ने बताया,"अरुण तिवारी की विंग्स ऑफ फायर, शांतनु गुप्ता की योगी गाधा, धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता और दिनकर की रश्मिरथी की डिमांड काफी ज्यादा है। युवा पाठकों को मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का उर्दू अनुवाद काफी पसंद आ रहा है। नागार्जुन, वीरेन डंगवाल की कविताओं की किताबें सबसे ज्यादा बिक रही हैं।"

प्रदीप कहते हैं, “पुस्तक मेले में 50 रुपए से लेकर 15 हजार तक की किताबें हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप सभी किताबों को मुफ्त में जितनी देर चाहें पढ़ सकते हैं।”

मर्डरम और कृष्णा प्रोफेसी नई किताबों की रेस में सबसे आगे

मर्डरम और कृष्णा प्रोफेसी किताबों का ऑनलाइन रेट 250 रुपए है। पुस्तक मेले में ये किताबें 150 रुपए में मिल रही हैं।

पुस्तक मोहत्सव में इस बार डॉ. सोहिल माकवाना की किताब 'मर्डरम' और दिनेश वीरा की किताब 'कृष्णा प्रोफेसी' की खूब चर्चा हो रही है। युवा राइटर रिषभ ने बताया,"अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद हैं। तो एकबार मर्डरम जरूर पढ़िए। कैसे कठिन इंवेस्टिगेशन के बाद शातिर अपराधी पकड़ा जाता है। पुलिस को चमका देने के लिए किस-किस तरह के क्राइम होते हैं। ये सब आपको इस किताब में मिलेगा।

दिनेश वीरा की किताब 'कृष्णा प्रोफेसी' में 3 दोस्त टाइम ट्रेवल करके द्वापर युग में जाते हैं। तीनों अपनी आंखों के सामने महाभारत युद्ध होते हुए देखते हैं। बाद में वापस आकर नई तरह से वे इस कहानी को दोबारा लिखते हैं। कृष्णा प्रोफेसी में बिलकुल नए अंदाज में महाभारत की कहानी लिखी गई है। लोगों को ये बेहद पसंद आ रही है।

उर्दू-इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली किताबों का दौर फिर वापस आ गया

लखनऊ में होने वाले पुस्तक मेले में बीते 7 साल से अहमदिया मुस्लिम कम्यूनिटी किताबों का स्टॉल लगा रही है।

लखनऊ बुक फेयर में अहमदिया मुस्लिम कम्यूनिटी के बुक सेलर शाह हरून सैफी कहते हैं, "नए जमाने में रीडर्स का माइंडसेट भी तेजी से चेंज हो रहा है। लोग अब हिंदी, अंग्रेजी के साथ उर्दू के भी करीब आ रहे हैं। इससे उर्दू-इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताबों की मांग बढ़ी है।"

सैफी कहते हैं, "इस्लाम और उर्दू की अहमीयत समझाती किताबों में हमारे पास मॉर्डन कुरान, अहमदिया आंदोलन की कहानी, द सील ऑफ प्रॉफेट जैसी किताबें हैं। इन सभी किताबों की डिमांड बहुत है।"

खरीदो-बेचो स्टॉल पर पहुंच रहे सबसे ज्यादा लोग

खरीदोबेचो शॉपिंग स्टॉल पर आपको भारतीय और विदेशी लेखकों की मशहूर किताबों का कलेक्शन मिल जाएगा।

गोमती पुस्तक मोहत्सव में इस बार 'खरीदो-बेचो' स्टॉल भी लगाया गया है। इस स्टॉल पर आप पुरानी किताबों को अच्छे दाम पर बेच भी सकते हैं। खरीदो-बेचो बुक्स के मालिक अवधेष नारायण दीक्षित ने साल 2017 में इस कंपनी को शुरू किया। लखनऊ में पहली बार उनका स्टॉल लगाया गया है।

कंपनी के बुक सेलर विभूति नारायण दिक्षित करते हैं, "खरीदो-बेचो बुक्स की शुरुआत के बाद हमने करीब 30 हजार से ज्यादा किताबें सेलआउट की हैं। इनमें से 7000 लोगों से ली गई पुरानी किताबें भी शामिल हैं। हम पुरानी किताबों को MRP से 40% रेट पर खरीदते हैं। फिर उन्हें 60% पर बेचते हैं। आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी किताबें खरीद और बेच सकते हैं।"

अब..

किताबों की बातें यहां खत्म होती हैं, आगे कुछ युवा और कुछ मशहूर लेखकों की बातें सुन लीजिए..

नए लेखकों को बुक प्रमोशन का मिला प्लेटफॉर्म

युवा लेखक सताक्षी पांडे भी अपनी किताब को प्रमोट करने पुस्तक मोहत्सव में पहुंची हैं।

नौ दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव में किताबों के साथ-साथ कई मजेदार सेगमेंट शामिल किए गए हैं। इमनें युवा कार्नर, चिल्ड्रंस एम्फीथिएटर और लेखक मंच बनाए गए हैं। चिल्ड्रेन एम्फीथिएटर में युवा लेखक अपनी लिखी गई किताबों को प्रमोट करते हैं। यहां ओपन माइक, कहानी वाचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेखन प्रतियोगिताएं भी होती हैं।

अपनी किताब 'EVERYONE DREAMS UNDER THE SAME MOON' को प्रमोट करने पहुंची युवा लेखक सताक्षी पांडे कहती हैं,"युवाओं को आजकल रोमैंस और इंस्पिरेशनल नॉवेल्स पसंद आ रही हैं। सब ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हैं,जिनमें उन्हें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की सीख मिले। मेरी किताब भी 4 लोगों की कहानी है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को सकार करने में लगे रहते हैं।"

'पहले किताब गिर जाती थी तो पैर छुते थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता'

"किताबों को पढ़ने का तौर-तरीका पहले की तुलना में अब बहुत बदल गया है। किताबों के साथ वक्त बिताने की आदत कम होती जा रही है। पहले किताबों की महक लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी आज उनकी जगह कम्प्यूटर, टैबलेट ने ले ली है।"

पीयूष कहते हैं,"इस फर्क को ऐसे समय सकते हैं कि पहले जब पढ़ते-पढ़ते किताब जमीन पर गिर जाती थी, तो लोग उसके पैर छू लेते थे। अब कम्प्यूटर गिरे या टैबलेट कोई फर्क नहीं पड़ता।"

गोमती पुस्तक मोहत्सव से जुड़ी खास बातें