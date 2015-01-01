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  • Yogi Adityanath News; Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Directs Auctioning Property Of Prayagraj Liquor Businessmen

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शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई:प्रयागराज जहरीली शराब कांड पर योगी सख्त, कारोबारियों की संपत्ति नीलाम कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश

लखनऊ30 मिनट पहले
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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि शराब माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
  • अवैध शराब के कारोबारियों पर लगेगा गैंगस्टर
  • आबकारी अधिकारियों पर भी कसेगी नकेल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को हुए जहरीली शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्‍त रुख अपनाया है। योगी ने शराब माफियाओं पर गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति नीलाम कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। शनिवार को बैठक के दौरान योगी ने यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव आबकारी सहित अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों से सीएम योगी ने अवैध शराब के काले कारोबार पर हर हाल में अंकुश लगाने को कहा है। वहीं, शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर योगी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है।

अवैध शराब बिकी तो नपेंगे आबकारी अधिकारी

सीएम योगी ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी इलाके में अवैध शराब बिकती हुई पाई जाती है तो वहां के थानेदार और आबकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। निलंबन और बर्खास्‍तगी के साथ ही FIR दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। इस काले कारोबार पर हर हाल में अंकुश लगना चाहिए।

प्रयागराज में छह लोगों की मौत हुई थी

शुक्रवार को प्रयागराज जिले के फूलपुर के अमिलिया गांव में जहरीली शराब पीने से छह लोगों की मौत हो गई थी। पहली मौत गुरुवार रात एक पान विक्रेता की हुई जबकि पांच अन्य ने शुक्रवार को दम तोड़ा। वहीं पांच अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले पहले लखनऊ, मथुरा और फिरोजाबाद में भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहरीली शराब का धंधा कर रहे माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम रही है। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि यूपी में लखनऊ, फिरोजाबाद, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज समेत कई जगहों पर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। आगरा, बागपत मेरठ में जहरीली शराब से मौतें हुई थीं। उन्होंने लिखा आखिर क्या कारण है कि कुछ दिखावटी कदमों की बजाय सरकार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। कौन जिम्मेदार है।

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