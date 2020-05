दैनिक भास्कर May 19, 2020, 08:50 AM IST

महोबा. उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के साथ रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। सोमवार देर रात को भी प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही डीसीएम झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में सवार प्रवासी मजदूर उसके नीचे दब गए, जब तक उनको निकाला जाता तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सोमवार देर शाम श्रमिकों का एक समूह दिल्ली से पैदल वापस घर लौट रहा था। मध्य प्रदेश की सीमा से यूपी की सीमा में पैदल घुसे श्रमिकों को पुलिस ने रोक लिया और राजमार्ग से गुजर रही एक डीसीएम में बैठा दिया। इस डीसीएम में भारी भरकम मशीनें लदी थीं।झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग पर महुआ मोड़ के पास डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। सारे प्रवासी डीसीएम और भारी मशीनों के नीचे दब गए। जब तक राहत कार्य शुरू होता तीन महिला श्रमिकों की मौत हो गई।

खबर मिलते ही आला अफसर मौके पर पहुंच गए, और सभी घायलों को उपचार के लिए पनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार समेत सारे अफसर देर रात तक घायलों के इलाज का प्रबंध कराते रहे, घायलों में कई की हालत गंभीर है।

Mahoba: 3 migrant labourers have died and over 12 injured after a DCM vehicle carrying them overturned on Jhansi-Mirzapur highway, last night. The vehicle overturned due to tyre burst. These people were returning from Delhi: ML Patidar, SP Mahoba pic.twitter.com/Y5oqPCg7bH